Вещь дня: каркасная сумка от Cult Gaia

Бренд из Лос-Анджелеса Cult Gaia обрел такую невероятную популярность благодаря своей создательнице, Ясмин Лариан. Дизайнер уверена, сумка должна быть произведением искусства, оставаясь при этом полностью экологичной. Результатом подхода стало использование нестандартных конструкций и безвредных для природы материалов, что заложено даже в названии бренда: Gaia — богиня земли и дочь Хаоса, напрямую связанного с творческим началом.

Каркасная сумка-корзинка Arc стала культовой в считанные мгновения: не только топовые модные блогеры вознесли ей хвалу, но и звезды, от Джессики Альбы до Рози Хантингтон-Уайтли , признались в том, что обожают ее.

Конечно, сумочку можно упрекнуть в некоторой непрактичности, ведь она, во-первых, невелика, во-вторых, позволяет видеть содержимое, в-третьих, стоит, по крайней мере, в России, несколько недемократично, но все эти недостатки блекнут перед фотогеничностью и эффектностью аксессуара.

Если у вас есть возможность потратить на сумку более 20 тысяч рублей, то, пожалуй, сумку Arc можно назвать одним из самых перспективных кандидатов