Ещё
Вещь дня: каркасная сумка от Cult Gaia
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вещь дня: каркасная сумка от Cult Gaia 

BurdaStyle.ru 2 часа назад
Фото: BurdaStyle.ru
Бренд из Лос-Анджелеса Cult Gaia обрел такую невероятную популярность благодаря своей создательнице, Ясмин Лариан. Дизайнер уверена, сумка должна быть произведением искусства, оставаясь при этом полностью экологичной. Результатом подхода стало использование нестандартных конструкций и безвредных для природы материалов, что заложено даже в названии бренда: Gaia — богиня земли и дочь Хаоса, напрямую связанного с творческим началом.
Каркасная сумка-корзинка Arc стала культовой в считанные мгновения: не только топовые модные блогеры вознесли ей хвалу, но и звезды, от Джессики Альбы до Рози Хантингтон-Уайтли, признались в том, что обожают ее.
Конечно, сумочку можно упрекнуть в некоторой непрактичности, ведь она, во-первых, невелика, во-вторых, позволяет видеть содержимое, в-третьих, стоит, по крайней мере, в России, несколько недемократично, но все эти недостатки блекнут перед фотогеничностью и эффектностью аксессуара.
Если у вас есть возможность потратить на сумку более 20 тысяч рублей, то, пожалуй, сумку Arc можно назвать одним из самых перспективных кандидатов
BurdaStyle.ru: последние новости
Научитесь тому, чего вы ещё не делали: youtube-канал недели Как подобрать купальник под ваш тип фигуры Однажды на Диком Западе: коллекция Pre-fall 2018 от Elie Saab
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта?16
Что говорит о женщине форма ее груди23
10 продуктов, которые нельзя есть после 30 лет4
Нюша «выдавила» грудь платьем20
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ150
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Женщины, которые отпугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение