Научитесь тому, чего вы ещё не делали: youtube-канал недели

О ведущей канала

«Я занимаюсь шитьём и вязанием одежды с подросткового возраста, — рассказывает наша сегодняшняя героиня Анжела Кейн (Angela Kane). — Первые шаги я делала, пользуясь выкройками Vogue Patterns (журнал с моделями одежды, выкройки к которым можно заказать, — Burdastyle). Вскоре я поняла, что одну выкройку можно превратить в десятки предметов одежды! Этот опыт научил меня лучшим методам шитья». Некоторое время после школы Анжела занималась компьютерным программированием, но после всё же вернулась к созданию одежды, окончив колледж искусств в Кройтоне по специальности дизайн одежды. Сегодня Анжела проектирует модели, шьёт сама (имея собственный онлайн-бутик) и учит других тому, как придумывать и создавать одежду — как для себя, так и для продажи.

О чём этот канал

Канал на YouTube Анжелы Кейн посвящён построению выкроек, кройке и шитью самой разнообразной одежды — в том числе такой, шить которую хорошо умеет не каждая портниха. Видео, собранные в отдельных плейлистах подробно и наглядно показывают, как сшить разные модели купальников, джинсов, футболок, блузок, платьев, пиджаков и так далее. Рассказывая о создании каждой модели, Анжела подробно разбирает все важные моменты, от подбора ткани, ниток, аксессуаров до выполнения каждой отдельной детали. В отдельном плейлисте собраны уроки и советы по шитью для начинающих.

Вшиваем молнию в джинсы

Шитьё для начинающих: базовые техники (часть 1)

Кому будет интересен этот канал

«Шитьё? — Да. Но больше — создание моды. Выкройки — конечно. Но лишь потому, что каждому нужна точка старта. Мастер-классы — для того, чтобы вы научились тому, чего вы ещё не делали», — пишет Анжела Кейн, имея в виду, что всем своим зрителям она предлагает использовать эти уроки и рекомендации не как непреложные правила, а как точку отсчёта, помогающую развивать собственную фантазию, умения и творчество. Так, этот канал будет интересен и начинающим швеям, и тем, кто уже имеет опыт и умения. Автор ведёт канал на английском языке, есть субтитры (тоже на английском) — если вы знаете язык, вам будет проще. Но и без этого всё происходящее на экране из-за наглядности и детальности будет довольно понятно.

Шьём купальник из трикотажа