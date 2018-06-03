«Ты поедешь загорать только со мной!» Что думают мужчины о модных купальниках 

Участники дискуссии:
Егор, студент, 23 года
Илья, программист, 34 года
Артем, байер, 37 лет Вячеслав, предприниматель, 42 года
Винтажный купальник
Первая мысль, которая приходит в голову при виде этого купальника?
Егор: «Вот это формы!»
Илья: «Моя бабушка, наверное, носит такие же трусы».
Артем: «Обычно такой купальник хорошо смотрится на полных женщинах».
Вячеслав: «Бедра приковывают взгляд, а ноги кажутся длиннее».
Что бы вы сказали своей девушке/супруге, если бы она оделась так же?
Егор: «Ты сногсшибательна!
Илья: „А есть что-нибудь более откровенное?“
Артем: „Как ты будешь в нем загорать?“
Вячеслав: „Надевай его чаще, он делает тебя женственнее“.
Купальник с принтами
Первая мысль, которая приходит в голову при виде этого купальника?
Егор: „Стильно, но чересчур спортивно“.
Илья: „Несмотря на то, что он закрытый, выглядит очень сексуально“.
Артем: „Такое ощущение, что это была майка, а девушка ее просто обрезала“.
Вячеслав: „Девушки, зачем вы закрываете декольте?“
Что бы вы сказали своей девушке/супруге, если бы она оделась так же?
Егор: „Мы едем играть в пляжный волейбол?“
Илья: „Ты в нем такая соблазнительная!“
Артем: „Меня сбивает с толку этот топ, а вот плавки красивые, особенно тонкие тесемки по бокам“.
Вячеслав: „Милая, ты еще так молода, чтобы носить закрытые купальники!“
Купальник пландж
Первая мысль, которая приходит в голову при виде этого купальника?
Егор: „Эффектно. Правда, девушка на фото выглядит слишком манерной“.
Илья: „Воу, воу, полегче!“
Артем: „Сам по себе купальник очень красивый, но с этой шляпой выглядит так, будто это образ для фотосессии, а не для принятия солнечных ванн“.
Вячеслав: „Что она о себе возомнила!“
Что бы вы сказали своей девушке/супруге, если бы она оделась так же?
Егор: „Мы едем на тематическую вечеринку у бассейна?“
Илья: „Потрясающе! Что надеть мне, чтобы соответствовать?“
Артем: „Молю, сними эти дурацкие шляпу и серьги!“
Вячеслав: „По-моему, выпендриваться уже не модно“.
Купальник со шнуровкой
Первая мысль, которая приходит в голову при виде этого купальника?
Егор: „У меня пропал дар речи“.
Илья: „Не знаю, насколько это практично, но первая мысль — обалденно!“
Артем: „Я всегда представляю, какой потом будет загар от этих купальников. Можно не делать тату!“
Вячеслав: „Напоминает нижнее белье“.
Что бы вы сказали своей девушке/супруге, если бы она оделась так же?
Егор: „Милая, я перестаю себя контролировать“.
Илья: „В таком виде ты поедешь загорать только со мной!“
Артем: „Тебя хочется раздеть!“
Вячеслав: „Для кого это ты так вырядилась?“
Купальник с бахромой
Первая мысль, которая приходит в голову при виде этого купальника?
Егор: „В этом купальнике грудь в три раза больше. Надо сказать об этом своей девушке“.
Илья: „Какие странные висюльки!“
Артем: „Лиф идеально уравновешивает фигуру“.
Вячеслав: „Бахрома отвлекает и выглядит как-то старомодно“.
Что бы вы сказали своей девушке/супруге, если бы она оделась так же?
Егор: „Может, тебе стать моделью Victoria’s Secret?“
Илья: „Ты безупречна!“
Артем: „Не могу оторвать от тебя взгляд!“
Вячеслав: „Наверное, в этом купальнике классно исполнять танец живота, осталось только надеть юбку с бахромой“.
26 июля мы спросим у женщин, что они думают о мужских рубашках. Думаем, ответы могут быть очень неожиданными!
Что думают мужчины о других модных трендах:
Мужской взгляд на вечерние платья: „Зачем она завернулась в обои?“
Мужской взгляд на пуш-ап: „Это белье ее сдавило“
Мужской взгляд на женскую моду: „Она меня пугает!“