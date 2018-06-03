«Ты поедешь загорать только со мной!» Что думают мужчины о модных купальниках

Участники дискуссии:

Егор, студент, 23 года

Илья, программист, 34 года

Артем, байер, 37 лет Вячеслав, предприниматель, 42 года

Винтажный купальник

Первая мысль, которая приходит в голову при виде этого купальника?

Егор: «Вот это формы!»

Илья: «Моя бабушка, наверное, носит такие же трусы».

Артем: «Обычно такой купальник хорошо смотрится на полных женщинах».

Вячеслав: «Бедра приковывают взгляд, а ноги кажутся длиннее».

Что бы вы сказали своей девушке/супруге, если бы она оделась так же?

Егор: «Ты сногсшибательна!

Илья: „А есть что-нибудь более откровенное?“

Артем: „Как ты будешь в нем загорать?“

Вячеслав: „Надевай его чаще, он делает тебя женственнее“.

Купальник с принтами

Первая мысль, которая приходит в голову при виде этого купальника?

Егор: „Стильно, но чересчур спортивно“.

Илья: „Несмотря на то, что он закрытый, выглядит очень сексуально“.

Артем: „Такое ощущение, что это была майка, а девушка ее просто обрезала“.

Вячеслав: „Девушки, зачем вы закрываете декольте?“

Что бы вы сказали своей девушке/супруге, если бы она оделась так же?

Егор: „Мы едем играть в пляжный волейбол?“

Илья: „Ты в нем такая соблазнительная!“

Артем: „Меня сбивает с толку этот топ, а вот плавки красивые, особенно тонкие тесемки по бокам“.

Вячеслав: „Милая, ты еще так молода, чтобы носить закрытые купальники!“

Купальник пландж

Первая мысль, которая приходит в голову при виде этого купальника?

Егор: „Эффектно. Правда, девушка на фото выглядит слишком манерной“.

Илья: „Воу, воу, полегче!“

Артем: „Сам по себе купальник очень красивый, но с этой шляпой выглядит так, будто это образ для фотосессии, а не для принятия солнечных ванн“.

Вячеслав: „Что она о себе возомнила!“

Что бы вы сказали своей девушке/супруге, если бы она оделась так же?

Егор: „Мы едем на тематическую вечеринку у бассейна?“

Илья: „Потрясающе! Что надеть мне, чтобы соответствовать?“

Артем: „Молю, сними эти дурацкие шляпу и серьги!“

Вячеслав: „По-моему, выпендриваться уже не модно“.

Купальник со шнуровкой

Первая мысль, которая приходит в голову при виде этого купальника?

Егор: „У меня пропал дар речи“.

Илья: „Не знаю, насколько это практично, но первая мысль — обалденно!“

Артем: „Я всегда представляю, какой потом будет загар от этих купальников. Можно не делать тату!“

Вячеслав: „Напоминает нижнее белье“.

Что бы вы сказали своей девушке/супруге, если бы она оделась так же?

Егор: „Милая, я перестаю себя контролировать“.

Илья: „В таком виде ты поедешь загорать только со мной!“

Артем: „Тебя хочется раздеть!“

Вячеслав: „Для кого это ты так вырядилась?“

Купальник с бахромой

Первая мысль, которая приходит в голову при виде этого купальника?

Егор: „В этом купальнике грудь в три раза больше. Надо сказать об этом своей девушке“.

Илья: „Какие странные висюльки!“

Артем: „Лиф идеально уравновешивает фигуру“.

Вячеслав: „Бахрома отвлекает и выглядит как-то старомодно“.

Что бы вы сказали своей девушке/супруге, если бы она оделась так же?

Егор: „Может, тебе стать моделью Victoria’s Secret?“

Илья: „Ты безупречна!“

Артем: „Не могу оторвать от тебя взгляд!“

Вячеслав: „Наверное, в этом купальнике классно исполнять танец живота, осталось только надеть юбку с бахромой“.

26 июля мы спросим у женщин, что они думают о мужских рубашках. Думаем, ответы могут быть очень неожиданными!

Что думают мужчины о других модных трендах:

Мужской взгляд на вечерние платья: „Зачем она завернулась в обои?“

Мужской взгляд на пуш-ап: „Это белье ее сдавило“

Мужской взгляд на женскую моду: „Она меня пугает!“