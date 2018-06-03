Это провал: Джиджи Хадид надела платье-мешок

Говорят, даже в мешке супермодели выглядят бесподобно! Что же, миф развеян!

Ни для кого не секрет, что модели могут позволить себе абсолютно любой наряд, даже самый бесформенный и некрасивый, и все равно будет выглядеть сногсшибательно. Оказалось, что это не так! По крайней мере, Джиджи Хадид доказала обратное собственным примером.

Папарацци подловили Джиджи во время одной из рекламных съемок. Стилисты подобрали для нее ну совсем неподходящий наряд! Коричневое платье-макси в горошек, да еще и прямого силуэта и с драпировками — даже самая роскошная женщина будет похожа в такой облачении на чучело. Образ звезды был дополнен серебристыми сапогами-казаками и небольшой сумочкой. Аксессуары оказались вполне стильными и гармоничными, а вот наряд можно смело признать одним из худших за всю карьеру Джиджи.

Между тем Хадид-старшая имеет огромный успех не только среди дизайнеров, но и среди модных критиков. Супермодель считается одной из самых стильных молодых звезд современности. Что ж, думаем, после этого ее выхода ее рейтинг сильно понизится.

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