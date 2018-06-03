Взгляд изнутри: как открыть успешное ателье всего за одну неделю

Об индустрии

Начиная рассказ о своем проекте, мне хотелось бы отметить, что сегодня делать первые шаги в сфере моды в России очень сложно, нужно обладать определенной смелостью, чтобы вообще решиться на такое. Все потому что конкуренция зашкаливает, новые бренды и дизайнеры в стране появляются чуть ли не каждый день. Именно поэтому я со всей ответственностью отнеслась к проекту COSHE Furs, продумывая детали и размышляя на тему уникальности, которая привлечет внимание аудитории. Оглядываясь назад, понимаю, что все делала правильно, кажется, мне удалось сделать что-то особенное. В общем, считаю, что у нас получилось! Но с каждым днем становится все сложнее и сложнее, потому что запустить проект — это пол дела, главное — грамотное развитие и продвижение, чем мы всей командой сейчас активно и занимаемся.

Как все начиналось

Вообще мой творческий путь сфере моды начался давно. Я начала его еще в своем родном городе Ташкенте, где у меня были свои мультибрендовые магазины. Позднее, уже в Москве, я создала свою небольшую компанию, которая являлась своего рода агентом на российском рынке для ряда итальянских фабрик. Ввиду изменяющихся экономических условий в стране в какой-то момент подобный бизнес стало довольно проблематично развивать. И тогда я с друзьями-партнерами решила заняться непосредственно самостоятельным производством. Мы запустили марку Freshblood, а вместе с ней школу ЦМИТ Проектные Мастерские, в которой и по сей день обучаются дети — будущее российской модной индустрии.

Ателье за неделю

А вот проект COSHE Furs появился довольно спонтанно, это произошло полтора года назад. Наше первое ателье открылось за неделю! Все началось с того, что мои знакомые попросили меня разработать меховую коллекцию в кротчайшие сроки. Дело было перед новым годом, работать надо было много и максимально быстро. Чтобы не тратить время на излишние внутрикомандные коммуникации, я решила взять все в свои руки, практически на месяц полностью забыв про семью и выпав из параллельных рабочих процессов. Я занималась только этой коллекции с графиком работы — до 5 утра каждый день. За месяц мне посчастливилось встретить очень интересных и, главное, профессиональных людей. Тогда я решила для себя наверняка — эти люди определенно должны работать в команде COSHE Furs над моими последующими коллекциями.

С самого начала я была нацелена на персональный подход к клиентам, потому что считаю особой ценностью — стилистическую индивидуальность. И, действительно, изучая рынок и клиентов, достаточно быстро приходишь к выводу, что изобилие похожих друг на друга брендов, повторение одних и тех же трендов, да и вообще просто однотипные коллекции одежды порождают в людях желание стремиться к чему-то особенному, эксклюзивному, персональному. Именно поэтому я с всегда была уверена, что в основу моего бренда ляжет концепция персонального ателье. На ранних этапах мы сконцентрировались на создании изделий из меха или же из других текстур, но с меховой отделкой. Это объяснялось тем, что первые коллекции создавались под сезон осень-зима. Ну и, естественно, моя личная любовь к качественным мехам не давала мне покоя — мне хотелось творить именно в этом направлении. Собственно, отсюда и название бренда, в котором содержится слово furs — «мех» на английском языке. Слова coshe в свою очередь является отсылкой к кашемиру — самой мягкой и уютной текстуре. Поэтому исторически сложилось так, что мы начали с создания верхней зимней одежде, затем перенеслись мысленно в грядущий весенний сезон и повернули вектор в сторону кашемировых пальто, курток, жакетов и жилетов из кожи. В дополнении к этому мы разнообразили коллекцию вечерними и коктейльными платьями, а также брючными костюмами в пижамном стиле, сорочками и пиджаками. Сейчас наши мастера максимально сконцентрированы на создании легких платье-рубашек из шелка на лето. Таким образом, постепенно, идя в ногу со сменой сезонов, мы расширяем линейку производимых моделей. Немаловажным фактором для подобного роста спектра предоставляемых услуг является спрос –мы очень дорожим нашими клиентами и стараемся отвечать их потребностям в максимальной степени.

Ателье за стеклом

Персональный подход работы с клиентами заключается, собственно, в нашей передовой уникальной идеи «Ателье за стеклом». Это не просто ателье, куда любая девушка может приехать и заказать пошив индивидуальной модели, затем отстраниться и тихо ждать своего заказа. Мы предлагаем своим клиенткам максимально включиться в производственный процесс, естественно в качестве наблюдателя. Все производство у нас сконцентрировано в одном месте. В шоуруме-ателье на «Трехгорной Мануфактуре» мы заняли обширное лофт-пространство, уделили особое внимание интерьеру, продумав все детали по функционалу и декору. Я уверена, что гениальные идеи могут рождаться и воплощаться в жизнь только в красивых местах. И у нас действительно красиво! Клиенты проводят у нас по несколько часов в день и, как сами признаются, оттягивают момент ухода. Наше пространство разделено на две части: сам шоурум, где мы встречаем гостей, и производственная часть. Друг от друга они отделены прозрачной стеклянной стеной. Отсюда и формулировка — «Ателье за стеклом». Фактически так и получается, наши мастера на всех этапах производства работают за стеклом. Так что гости могут наблюдать за процессом от и до. На самом деле, это серьезный психологический фактор — клиенты обретают полную уверенность в высоком качестве производимых у нас изделий и не испытывают тревогу относительно того, что, если им что-то не понравится, ничего уже не исправить — пожалуйста, мы все подкорректируем прямо на месте! Это наивысшая степень клиент-ориентированности, которую наши гости, действительно, ценят. Кроме того, это просто интересно и любопытно — наблюдать, как твоя идея превращается в готовую вещь буквально на глазах.

О работе

Что касается самого процесса заказа, то он выглядит приблизительно так. В шоуруме всегда есть образцы, которые, впрочем, доступны и к покупке на месте. Эти сэмплы — наглядный пример высокого качества работы, которые олицетворяют ДНК COSHE Furs, и, если хотите, мой взгляд на актуальные тренды — как я их вижу и как предлагаю адаптировать и обыгрывать. Клиенты всегда могут заказать аналог того или иного образца или же предложить корректировки по деталям. Мы, в свою очередь, под каждый образец готовы предложить альтернативы по тканям, цветам и фурнитуре. При этом у COSHE Furs есть золотое правило: если мы работаем над абсолютно авторским заказом, то он будет выполнен в единственном экземпляре. Для некоторых клиентов очень важна уникальность, и здесь мы их полностью поддерживаем. Обсуждая будущее изделие, наши специалисты фиксируют все до мелочей, снимают мерки, ну и затем запускают производственный цикл. Примерки, промежуточные встречи, обсуждения — все это является органичным продолжением нашего сотрудничества с клиентами. Если же есть желание просто получить в кратчайшие сроки, например, конкретную куртку, то мы ускоряем процесс и предоставляем клиенту готовое изделие в течении 5-15 дней в зависимости от сложности работы.

COSHE Furs всего около года, но, должна сказать, мы уверенно движемся вперед. В этом нам помогает и высокая квалификация мастеров ателье. Впереди много планов и идей, глобальных и камерных. Ожидается много интересных мероприятий и творческих вечеров. Ну а пока мы уже можем похвастаться большим пулом постоянных клиентов, среди которых звезды кино и шоу-бизнеса, авторитетные представители медиа и светские дамы, которых мы любим и ценим за высокую оценку нашего творческого проекта. И это главный стимул, чтобы расти и развиваться дальше!