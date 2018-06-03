Внимание на грудь: Катерина Шпица вышла на красную дорожку «Кинотавра» в смелом платье

В Сочи состоялась торжественная церемония открытия 29-го российского кинофестиваля «Кинотавр». В центре внимания на красной дорожке оказалась Катерина Шпица

На церемонии открытия Катерина Шпица появилась в воздушном платье телесного цвета, под которое не надела бюстгальтер. В итоге благодаря тонкой ткани и прохладному ветру все смогли разглядеть грудь 32-летней актрисы во всей красе.

Мужчины, конечно, были в восторге, но нескоторые сочли платье Катерины слишком откровенным и даже вызывающим. А как тебе наряд актрисы?

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Фото:Global Look Press, Instagram