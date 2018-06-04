На Киевском вокзале откроется выставка моды в честь его 100-летия

Выставка «Век моды на Киевском вокзале» откроется 6 июня и будет приурочена 100-летию со дня основания Киевского вокзала.

«Я счастлив, что наше сотрудничество с РЖД начинается именно с Киевского вокзала и темы путешествия. Это будет интересный опыт для Фонда и лично для меня», — сказал Александр Васильев.

выставке

впервые будет представлена коллекция одежды и аксессуаров из Фонда Васильева, охватывающая столетний период с 1918 по 2018 год. Масштабная ретроспектива будет открыта на Киевском вокзале в течение трех месяцев для всех жителей и гостей столицы.

«Красной нитью» через всю ретроспективу пройдет тема туризма и путешествия. Посетители выставки смогут увидеть во всем многообразии чемоданы, саквояжи, дорожные сумки, шляпные коробки и баулы, которые путешественники брали с собой в дорогу на протяжении последних 100 лет!

Завершится выставка 6 сентября.

Режим работы выставки: ежедневно с 09.00 — 21.00 Адрес: г. Москва, пл. Киевского вокзала, д.1. Подъезд №1, 2 этаж Вход свободный.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Текст © Антон Волошин / Москва меняется

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