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В Москве состоялось торжественное открытие выставки «Век моды на Киевском вокзале»
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В Москве состоялось торжественное открытие выставки «Век моды на Киевском вокзале» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Выставка «Век моды на Киевском вокзале» историка моды Александра Васильева открылась в Москве. Экспонаты Васильев предоставил из своей коллекции, темой выставки стали путешествия в поездах прошлого века.
"Каждое путешествие являлось новым выходом в свет. Тогда альтернативе поезду, который считался очень модным, комфортабельным видом транспорта, ничего не было. Существовали тогда поезда класса люкс, второй класс, третий класс, сейчас ничего этого нет. Сейчас совершенно другое", — сказал Васильев журналистам перед открытием выставки.
По словам Васильева, таким образом искусство приближается к людям, у которых нет времени, чтобы посещать музеи. Васильев поделился, что собирал эту коллекцию в течение 45 лет. «Единственная в нашей стране частная коллекция такого масштаба, содержащая столько звездных имен», — сказал он, добавив, что эти вещи рисуют «историю России». В коллекции присутствуют наряды Майи Плисецкой от дизайнера Пьера Кардена, Любови Полищук, Лидии Смирновой, Клавдии Шульженко, Ольги Лепешинской и других звезд советского времени.
Экспозиция состоит из предметов гардероба послереволюционных лет, модных нарядов, сформировавшихся под влиянием советского кинематографа, а также трофейных костюмов 1940-х, привезенных в Советский Союз из Европы.
Темой выставки выбрали путешествия и туризм — посетители смогут увидеть чемоданы, саквояжи, дорожные сумки и шляпные коробки, которые путешественники брали с собой в дорогу на протяжении последних 100 лет.
Выставка продлится до 6 сентября. Вход для всех посетителей свободный.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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