В Москве состоялось торжественное открытие выставки «Век моды на Киевском вокзале»

МОСКВА, 5 июня. / ТАСС /. Выставка «Век моды на Киевском вокзале» историка моды Александра Васильева открылась в Москве. Экспонаты Васильев предоставил из своей коллекции, темой выставки стали путешествия в поездах прошлого века.

"Каждое путешествие являлось новым выходом в свет. Тогда альтернативе поезду, который считался очень модным, комфортабельным видом транспорта, ничего не было. Существовали тогда поезда класса люкс, второй класс, третий класс, сейчас ничего этого нет. Сейчас совершенно другое", — сказал Васильев журналистам перед открытием выставки.

Экспозиция состоит из предметов гардероба послереволюционных лет, модных нарядов, сформировавшихся под влиянием советского кинематографа, а также трофейных костюмов 1940-х, привезенных в Советский Союз из Европы.

Темой выставки выбрали путешествия и туризм — посетители смогут увидеть чемоданы, саквояжи, дорожные сумки и шляпные коробки, которые путешественники брали с собой в дорогу на протяжении последних 100 лет.

Выставка продлится до 6 сентября. Вход для всех посетителей свободный.