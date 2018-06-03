Модная биография Александра Васильева

ТАСС /Певцова Валентина Родился Александр Васильев 8 декабря 1958 года в московской театральной семье. Его отец, Александр Васильев старший, был народным художником России и создал декорации и сценические костюмы к более, чем 300 постановкам на отечественной и заубежной сценах. А мать, Татьяна Васильевна Гулевич, была драматической актрисой и одной из первых выпускниц Школы-студии МХАТ.

С детских лет маленький Саша проявлял интерес к театру и поэтому уже в пять лет создал свои первые костюмы и декорации для кукольного театра. А в 12 лет он оформил свой первый спектакль-сказку «Волшебник Изумрудного города». После окончания Постановочного факультета Школы Студии МХАТ Александр Васильев некоторое время работал художником по костюмам в Московском театре на Малой Бронной.

Платье из гардероба актрисы Людмилы Гурченко на выставке «Кино и мода. Платья знаменитых киноактрис из фонда Александра Васильева». В 1982 году он переехал в Париж, где сразу начал работать для французского театра Ронд Пуант на Елисейских полях, в Студии оперы Бастилии, Люсернер, Картушери, Авиньонский фестиваль, Бале дю Нор, Молодой балет Франции и Королевская опера Версаля. Театральные эскизы Васильева признаны национальным достоянием России Министерством культуры и вошли в его фонд.

Платье из гардероба актрисы Нонны Мордюковой на выставке «Кино и мода. Платья знаменитых киноактрис из фонда Александра Васильева». Кроме того, Александр Васильев — автор множества прекрасных иллюстрированных книг о моде, таких как, например, «Красота в изгнании». Его книга «Русская мода.150 лет в фотографиях» рассказывает о том, как менялись каноны красоты, содержит выдержки из журналов мод разных эпох, интервью с дизайнерами и моделями. Также Васильев работал в качестве специального корреспондента для русских изданий журналов «VOGUE» и «HARPER'S BAZAAR».