Классные летние образы для стильного мужчины: легко повторить!

В России принято считать, что стиль — это совершенно не мужское понятие. На самом же деле мужчины даже более привередливы в выборе одежды, обуви и аксессуаров.

При этом сильный пол не склонен экспериментировать со своей внешностью и стилем. Мужчина, как правило, придерживается выбранного еще в юности направления, лишь немного с возрастом корректируя какие-то детали. Как, не изменяя себе, выглядеть стильно в любой ситуации? Об этом мой пост, и он для мужчин.

Мачо, или настоящий мужчина

У нас слово «мачо» в ряде случаев считается чуть ли не ругательством, хотя полностью соответствует исконно русскому понятию «настоящий мужик». Настоящий мужик одевается предельно просто: джинсы или брюки, футболка, рубашка и кожаная куртка. На экране этот образ идеально воплотил Дмитрий Нагиев в роли физрука. Что же сделать настоящему мужику, чтобы не выглядеть гопником из 90-х, но остаться собой — брутальным и независимым?

Качество. Та же кожаная куртка может быть изготовлена из кожи разного качества. Она оценивается по трем критериям: происхождение, толщина и выделка. Выбирайте телячью или оленью кожу, толщиной не менее 1,4 мм и мягкую на ощупь.

Размер. Покупайте вещи своего размера. Не нужно добавлять себе размаха плеч за счет большего размера. Поверьте, не плечи будут смотреться шире, а шея тоньше.

Аксессуары. Лучше один раз потратиться на хорошие часы, пусть и не брендовые, а также на ремень из кожи, а не кожзама — и образ мачо, брутала и настоящего мужика сразу потеряет наигранность в глазах противоположного пола.

Посмотрим на другой экранный пример. Том Харди : лысый и гладко выбритый или длинноволосый и бородатый — он остается брутальным. Потому что это — стиль!

Берите пример и отправляйтесь за стильной кожаной курткой в магазин одежды Pretender. Куртки изготовлены из кожи буйвола, имеют множество карманов — то что нужно для создания брутального образа.

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Интеллектуал

Тощее нечто в очках и вытянутом свитере, который связала бабушка? Нет. Нынешний интеллектуал уверен в себе, очки поменял на линзы или обзавелся стильной оправой, а свитер называет свитшотом и дополняет его интересными аксессуарами. В этом деле главное — не переборщить! Разбираемся.

Сasual. Это просто, стильно и подходит для работы в креативных пространствах за ноутбуком, на конференциях и даже в офисе. Обратите внимание на сочетание простых джинсов с футболками, свитерами или свитшотами. Главное, не выбирать сложных принтов и цветов «вырви глаз».

Mix&Match. Это стиль, в котором гармонично уживаются рваные джинсы и официальные пиджаки с рубашками. Советуем также попробовать дополнить классические брюки простой футболкой.

Хипстер. Отличие хипстерского стиля от вышеперечисленных — винтажные принты, клетчатые рубашки и обилие аксессуаров. Тут уж нужно решать — выглядеть построже или эдаким свободным художником.

Впрочем, интеллектуалу все подойдет.

И такой образ выигрышно дополнят комфортные текстильные эспадрильи или более сдержанные лоферы из кожи черного цвета.

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Авангард, гранж или хипстер. Когда ты свободный художник, работаешь сам на себя и можешь не обращать внимания на то, какое там время суток за окном, то вряд ли станешь сковывать себя деловым костюмом или как истинный денди наводить стрелки на брюках. Но чтобы не быть уж совсем похожим на бомжа, обрати внимание на следующие моменты.

Авангард. Этот стиль — сочетание несочетаемого. Надень со своими серыми джинсами яркий свитер с вырезом до пупа (не забыв прикрыться тоненькой футболкой) — и вот ты уже не серая масса, а свободный художник по праву.

Гранж. Этот стиль возник в 90-х, тогда он воспринимался как протест против гламурного стиля. Действительно, зачем носить скучные однообразные костюмы, если можно выбрать что-то простое и привлекающее внимание. Смело одевайся в рваные джинсы, различные рубашки с потертостями или дырками, вылинявшие футболки и свитера. Аксессуаров в подобном стиле не должно быть слишком много, иначе образ уже будет приближенным к стилю бохо.

Хипстер. Разори бабушкин сундук и достань дедушкины вещи. А лучше разори сундук бабушки английского товарища и достань вещи его дедушки. Хотя эффектные хипстерские вещи — винтаж, яркие принты, свитшоты с репродукциями картин, обязательно подвернутые джинсы — теперь можно купить в любом магазине.

Бизнесмен

Деловые и уверенные в себе мужчины часто выбирают вещи в официальном стиле. Причем одеваются так не только на работу, но и в поездку, и даже на пикник. Как остаться элегантным и не выглядеть неуместно?

В деловой поездке можно сменить стиль на casual.

Если вместо строгого пиджака надеть мягкий свитер, останешься стильным, но уберешь налет официальщины.

В отпуске стоит отказаться от английского стиля и уступить луку африканского охотника. Стиль сафари — это хлопковые брюки, льняные шорты, однотонные футболки и плащи. Основные цвета — бежевый, коричневый, оливковый, зеленый, горчичный. Строго, стильно, но далеко не офисно.

Примерьте хлопковые шорты HARMONT& от магазина брендовой одежды Milano Moda. Сочетайте шорты с мокасинами или эспадрильями для создания непринужденного делового образа.

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