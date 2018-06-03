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Отец и дочь нарушили правила и покорили интернет
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Отец и дочь нарушили правила и покорили интернет 

Рамблер 1 час назад
В нашей галерее — удивительный союз отца и дочери, покоривший сердца миллионов.
1/7  Бенни Гарлем воспитывает дочь сильной и независимой.
Фото:
2/7  С дочкой у него особенная связь, которую он всячески подчеркивает.
Фото:
3/7  И у него получается.
Фото:
4/7  Всеми способами.
Фото:
5/7  А здесь связь с женой.
Фото:
6/7  Дочь и жену Бенни Шарлем называет своими ангелами.
Фото:
7/7  Всей семьей на обложке "глянца".
Фото:
Модель из Нью-Йорка Бенни Харлем идет своим путем в мире моды и вместе с дочерью показывает на своей странице в Instagram, как у него это получается. Он верен себе и собственному стилю. Обладая великолепными физическими данными, он не стремится подчеркивать это, а главным достоинством Бенни считает свою великолепную шевелюру. Впрочем, дочь может похвастаться такой же. Прическам часто отведена ведущая роль на снимках.
Одной из важных задач Бенни считает воспитание дочери, он старается дать ей все, чтобы она выросла сильной и независимой личностью и принимала себя такой, какая она есть. Жена появляется на снимках не намного реже дочери, у них много совместных кадров и всей семьей, и только вдвоем.
Страницу в Instagram Бенни Харлем завел всего год назад, как семейный альбом на память. Но получилось иначе. Сейчас на его страницу подписано почти 500 тысяч человек.
Женский форум
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