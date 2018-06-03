Капри: идеальные брюки для женщин 40+. С чем их носят звезды?

Классические капри + простая белая блуза + лодочки

Отличный вариант для летнего офисного дресс-кода. Укороченные брюки не совсем вписываются в классический деловой стиль, поэтому остальные предметы образа должны быть простыми, без лишнего декора и украшений.

Совет: добавьте цвета в образ с помощью сумки (советуем выбрать твердую модель из яркой и гладкой кожи), аксессуаров (крупные браслеты, ремни).

Оливия Палермо

Бархатные капри + удлиненный жакет + лоферы

Бархатные капри смотрятся эффектно, но могут добавить пару лишних сантиметров бедрам. Чтобы зрительно вытянуть силуэт, ищите капри из темного и плотного бархата без принтов и украшений. Лучшая компания таким капри — простая рубашка или свободная блуза.

Совет: чтобы избежать вычурности (такое может быть из-за бархатной текстуры капри), откажитесь от каблуков в пользу удобной и стильной пары лоферов.

Сьюки Уотерхаус

Широкие капри + свободный жакет + босоножки

С такой моделью можно составить крутой праздничный образ. Выбирайте все вещи в светлых, пастельно-кремовых оттенках (они, кстати, помогут выглядеть моложе) и следите, чтобы пошив и качество были безупречными. Акценты можно расставить с помощью сумки и ярких, заметных украшений.

Совет: такой образ требует высоких каблуков. Если не уверены в том, что весь вечер выдержите на шпильках, обратите внимание на босоножки на танкетке, высокой платформе, широком каблуке.

В магазине Milano Moda вы сможете выбрать тот вариант босоножек, который вам больше нравится.

Босоножки на танкетке BRUNO PREMI​,

цена: от 10 500 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87 Босоножки на шпильке SCHUTZ​,

цена: от 13 500 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87 Зендая

Капри с высокой талией + романтичная блуза + туфли

Высокая талия — простой способ вытянуть силуэт, тем самым моментально убрать несколько лишних килограммов и пару-тройку лет. Для образа в стиле 60-х наденьте летящую блузу с оборками или бантиками, а для образа в стиле casual нужны кроп-топ или простая облегающая блуза.

Совет: босоножки бежевого цвета в тандеме с высокой талией капри дадут эффект бесконечно длинных и стройных ног.

Джинсовые капри + черная блуза + босоножки

Спорный вариант, но джинсы в современном мире лидируют среди остальных материалов. Если вы твердо решили купить именно джинсовые капри, но не знаете с чем их носить, то лучше придерживаться классики: белая или черная простая рубашка и босоножки на каблуках в тон.

Совет: следите, чтобы капри не заканчивались на самой широкой части ноги, так силуэт станет тяжелым и приземистым.

Еще о моде для женщин за 40:

Быть стильной после 40 лет: десять приёмов, которые стоит взять на вооружение

15 модных правил 40-летней женщины, которые стоит запомнить всем

7 праздничных образов для женщины 40+