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Главный аксессуар сезона: выбираем берет как у Беллы Хадид
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Главный аксессуар сезона: выбираем берет как у Беллы Хадид 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Береты всегда считались истинно французским головным убором, хотя на самом деле это, конечно, сильное преувеличение. Впрочем, историческая достоверность и происхождение нас сегодня волнуют мало. Главное, что модными их сделали именно французы. С легкой руки Марии Грации Кьюри и Карла Лагерфельда берет вновь вернулся в wish lists главных модниц мира: за последние несколько месяцев в этом головном уборе были замечены Белла Хадид, Рита Ора, Кара Делевинь, Алекса Чанг и еще десяток стильных девушек. Держим руку на пульсе и выбираем свою версию берета: из лаковой кожи, шелка, шерсти или с вуалью.
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