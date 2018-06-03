Главный аксессуар сезона: выбираем берет как у Беллы Хадид 

Береты всегда считались истинно французским головным убором, хотя на самом деле это, конечно, сильное преувеличение. Впрочем, историческая достоверность и происхождение нас сегодня волнуют мало. Главное, что модными их сделали именно французы. С легкой руки Марии Грации Кьюри и Карла Лагерфельда берет вновь вернулся в wish lists главных модниц мира: за последние несколько месяцев в этом головном уборе были замечены Белла Хадид, Рита Ора, Кара Делевинь, Алекса Чанг и еще десяток стильных девушек. Держим руку на пульсе и выбираем свою версию берета: из лаковой кожи, шелка, шерсти или с вуалью.