Консервы от Gucci: что если бренды начнут заниматься упаковкой

Израильский дизайнер Педди Мергуи пофантазировал на тему, что если известные во всём мире бренды начнут создавать упаковки, например, для продуктов питания. Свои работы автор продемонстрировал как в Сети, так и на оффлайн-выставках в рамках проекта «Wheat is Wheat is Wheat».

Широкая публика осталась довольна увиденным, а некоторые заявили, что домам мод стоит присмотреться к этой бизнес-идее.

Однако автор не собирался вдохновлять фэшн-индустрию, напротив, он хотел показать, как нелепо выглядит погоня за дорогими марками.

Главной идеей проекта, созданного Мергуи, является то, что вещи или еда не меняют своей сути от того, что разработкой их внешнего вида занимались различные кутюрье. Иными словами, даже если упаковку молока генерировали лучшие умы модного дома Prada, продукт не станет от этого другим, его по-прежнему будет производить самая простая фермерская корова.

Однако сюр заключается в том, что в современном мире такого нюанса как упаковка цена на самую обычную вещь вырастает в несколько раз. В связи с этим Мергуи задаётся вопросом: «Разве это не абсурд?»

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