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Классические костюмы для национальной мужской сборной команды России по футболу разработал итальянский бренд BIKKEMBERGS
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Классические костюмы для национальной мужской сборной команды России по футболу разработал итальянский бренд BIKKEMBERGS 

Expert.ru 1 час назад
На официальных мероприятиях c участием вышеупомянутой сборной команды России, проходящих в период проведения финальной стадии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, входящие в ее состав спортсмены и представители тренерского штаба будут одеты в костюмы BIKKEMBERGS, разработанные по индивидуальным меркам. Все просто и элегантно: приталенный пиджак на три пуговицы, зауженные брюки с комфортной посадкой, белоснежная хлопковая рубашка и галстук с логотипом бренда. Завершают образ классические дерби из мягкой телячьей кожи и ремень.
Основатель бренда известен как один из участников «Антверпенской шестерки», бельгийских модельеров — авангардистов, выпускников Королевской академии изящных искусств в Антверпене. Дирк Биккембергс создавал провокационные, новаторские и энергичные коллекции, посвящая их современному мужчине, — сильному, здоровому, мужественному.
Под его руководством бренд проводил модные показы на футбольных стадионах в Милане и Барселоне. Dirk Bikkembergs был официальным дизайнером ведущей итальянской футбольной команды «Интер», сотрудничал с испанской «Малагой» и словенской национальной сборной.
В 2016 году на пост креативного директора был назначен британец Ли Вуд, выпускник Беркширского колледжа искусства и дизайна. В 1998 году Ли переехал в Милан и стал частью творческой команды модного дома Versace, где в течение 16 лет работал бок о бок с Донателлой Версаче. Талантливый дизайнер с достоинством продолжает наследие престижного бренда Dirk Bikkembergs, возобновляет коммуникацию между элитарной модой и вселенной футбола.
«Мы рады возможности поддержать сборную России по футболу в финальной стадии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года» — Дарио Предонцан (Исполнительный директор Levitas S. p. a.)
«Мы создали костюмы для современных атлетов — футболистов. И счастливы воссоединиться с миром спорта» — Ли Вуд (креативный директор Dirk Bikkembergs)
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