Ещё
Бардо показала на вечеринке Mercury идеальное тело в «голом» платье, а Акиньшина спрятала фигуру под строгим мужским костюмом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бардо показала на вечеринке Mercury идеальное тело в «голом» платье, а Акиньшина спрятала фигуру под строгим мужским костюмом 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
2 июня в Сочи состоялась церемония открытия 29-го фестиваля «Кинотавр», а это значит, настала пора шумных вечеринок.
Первой из них стала Diamonds & Cinema, организованная Mercury — ювелирным партнером «Кинотавра». 3 июня на пляже гостиницы «Жемчужина» собрался весь цвет отечественного кинематографа. Под диджейские сеты звезды общались за бокальчиком игристого и оценивали коллекции Classic, Flower и Color Mercury.
Но даже несмотря на обилие роскошных украшений, главным «бриллиантом» стала Наталья Бардо. Для выхода в свет актриса выбрала блестящее «голое» платье, показав идеальное тело. Впрочем, не менее эффектными образами отличились Рената Пиотровскому в леопардовом платье с глубоким декольте, Надежда Оболенцева в шикарном красном наряде и Светлана Бондарчук в полупрозрачном платье с вырезом на спине.
Оксана Акиньшина же решила, похоже, над образом не заморачиваться и надела черный брючный костюм, которые ей был слегка великоват. Наряд Оксаны Лаврентьевой тоже оставлял желать лучшего. Кожаные штаны и кофта на одно плечо, сквозь которую можно было разглядеть все прелести актрисы, стали не самым лучшим выбором для этого мероприятия.
В завершении вечера гостей ждало яркое fire-show и зажигательные треки от Карины Истоминой.
Больше фото о том, как прошла вечеринка Mercury, смотри в нашей фотогалерее!
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru
WMJ.ru: последние новости
Внимание на грудь: Катерина Шпица вышла на красную дорожку «Кинотавра» в смелом платье Торжественное открытие 29-го «Кинотавра»: парад нелепых платьев, дерзких декольте и яркие выходы в свет новых звездных пар Модный гардероб по знаку Зодиака на июнь: твой идеальный образ для отпуска
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Дома-2» взбесила снимком дочки без трусов137
Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта?17
Что говорит о женщине форма ее груди23
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ163
Отец и дочь нарушили правила и покорили интернет
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Женщины, которые отпугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение