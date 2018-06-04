Бардо показала на вечеринке Mercury идеальное тело в «голом» платье, а Акиньшина спрятала фигуру под строгим мужским костюмом

2 июня в Сочи состоялась церемония открытия 29-го фестиваля «Кинотавр», а это значит, настала пора шумных вечеринок.

Первой из них стала Diamonds & Cinema, организованная Mercury — ювелирным партнером «Кинотавра». 3 июня на пляже гостиницы «Жемчужина» собрался весь цвет отечественного кинематографа. Под диджейские сеты звезды общались за бокальчиком игристого и оценивали коллекции Classic, Flower и Color Mercury.

Но даже несмотря на обилие роскошных украшений, главным «бриллиантом» стала Наталья Бардо . Для выхода в свет актриса выбрала блестящее «голое» платье, показав идеальное тело. Впрочем, не менее эффектными образами отличились Рената Пиотровскому в леопардовом платье с глубоким декольте, Надежда Оболенцева в шикарном красном наряде и Светлана Бондарчук в полупрозрачном платье с вырезом на спине.

Оксана Акиньшина же решила, похоже, над образом не заморачиваться и надела черный брючный костюм, которые ей был слегка великоват. Наряд Оксаны Лаврентьевой тоже оставлял желать лучшего. Кожаные штаны и кофта на одно плечо, сквозь которую можно было разглядеть все прелести актрисы, стали не самым лучшим выбором для этого мероприятия.

В завершении вечера гостей ждало яркое fire-show и зажигательные треки от Карины Истоминой

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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru