Бардо показала на вечеринке Mercury идеальное тело в «голом» платье, а Акиньшина спрятала фигуру под строгим мужским костюмом 

2 июня в Сочи состоялась церемония открытия 29-го фестиваля «Кинотавр», а это значит, настала пора шумных вечеринок.
Первой из них стала Diamonds & Cinema, организованная Mercury — ювелирным партнером «Кинотавра». 3 июня на пляже гостиницы «Жемчужина» собрался весь цвет отечественного кинематографа. Под диджейские сеты звезды общались за бокальчиком игристого и оценивали коллекции Classic, Flower и Color Mercury.
Но даже несмотря на обилие роскошных украшений, главным «бриллиантом» стала Наталья Бардо. Для выхода в свет актриса выбрала блестящее «голое» платье, показав идеальное тело. Впрочем, не менее эффектными образами отличились Рената Пиотровскому в леопардовом платье с глубоким декольте, Надежда Оболенцева в шикарном красном наряде и Светлана Бондарчук в полупрозрачном платье с вырезом на спине.
Оксана Акиньшина же решила, похоже, над образом не заморачиваться и надела черный брючный костюм, которые ей был слегка великоват. Наряд Оксаны Лаврентьевой тоже оставлял желать лучшего. Кожаные штаны и кофта на одно плечо, сквозь которую можно было разглядеть все прелести актрисы, стали не самым лучшим выбором для этого мероприятия.
В завершении вечера гостей ждало яркое fire-show и зажигательные треки от Карины Истоминой.
Больше фото о том, как прошла вечеринка Mercury, смотри в нашей фотогалерее!
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru