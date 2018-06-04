5 веских причин, почему вам не обойтись без мюли этим летом

Мюли — летняя женская обувь без задника и ремешков. И если вы еще не обзавелись этой популярной моделью, то вам непременно стоит ее купить. Passion.ru предлагает вам самые веские причины для покупки.

Горячий тренд сезона

Этот летний must-have из 90-х вернулся в строй и явно не намерен сдавать позиции. На полках магазинов вы можете встретить разнообразие моделей: кожа и экокожа, лакированные и с вышивкой, атласные и бархатные, инкрустированные стразами и камнями. Широкий выбор означает, что вы без труда найдете мюли, подходящие именно вам.

Комфорт

Большинство моделей имеют совсем небольшой каблук. Для жаркого лета, когда носить обувь даже на среднем каблуке совершенно невыносимо (а туфли на шпильке и вовсе пылятся в дальнем углу шкафа), мюли станут идеальным вариантом. Согласитесь, что отекшие и уставшие ноги — самая частая летняя неприятность. По комфорту мюли напоминают домашние тапочки, поэтому болезненные ощущения будут сведены к нулю.

Универсальность

Вы действительно сможете сочетать мюли со всем своим гардеробом, а значит вам не придется дополнительно искать одежду, подходящую исключительно к определенной модели обуви. Любые брюки и джинсы (желательно укороченные), платья и юбки, а также ваш офисный гардероб подойдут под мюли, и вам не придется переживать, что образ выглядит нелепо. Для вечерних выходов можно использовать модель на каблуке или шпильке — отличная альтернатива привычным туфлям.

Оригинальность

Попробуйте заменить босоножки на мюли в вашем привычном look’е, и вы сразу заметите разницу в образе. Часто ходите в кроссовках? Поменяйте их на мюли. Самый простой аутфит из джинсов, мюли и совершенно любого верха будет выглядеть невероятно стильно, даже если вы просто отправились в торговый центр за покупками.

Невысокая цена

Мюли есть в любом магазине с разной ценовой категорией. Разница лишь в материале и качестве. Более дешевые модели прослужат вам, вероятнее всего, один-два сезона, хотя, конечно, все индивидуально, но зато вы сможете купить несколько разных пар. Тем более если мюли в итоге вам не понравятся (а мы прогнозируем совершенно иной результат), то с недорогой моделью будет не так сложно расстаться.

Фото: архивы пресс-служб, Instagram