Ещё
5 веских причин, почему вам не обойтись без мюли этим летом
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 веских причин, почему вам не обойтись без мюли этим летом 

Passion.ru 4 часа назад
Фото: Passion.ru
Мюли — летняя женская обувь без задника и ремешков. И если вы еще не обзавелись этой популярной моделью, то вам непременно стоит ее купить. Passion.ru предлагает вам самые веские причины для покупки.
Горячий тренд сезона
Этот летний must-have из 90-х вернулся в строй и явно не намерен сдавать позиции. На полках магазинов вы можете встретить разнообразие моделей: кожа и экокожа, лакированные и с вышивкой, атласные и бархатные, инкрустированные стразами и камнями. Широкий выбор означает, что вы без труда найдете мюли, подходящие именно вам.
Комфорт
Большинство моделей имеют совсем небольшой каблук. Для жаркого лета, когда носить обувь даже на среднем каблуке совершенно невыносимо (а туфли на шпильке и вовсе пылятся в дальнем углу шкафа), мюли станут идеальным вариантом. Согласитесь, что отекшие и уставшие ноги — самая частая летняя неприятность. По комфорту мюли напоминают домашние тапочки, поэтому болезненные ощущения будут сведены к нулю.
Универсальность
Вы действительно сможете сочетать мюли со всем своим гардеробом, а значит вам не придется дополнительно искать одежду, подходящую исключительно к определенной модели обуви. Любые брюки и джинсы (желательно укороченные), платья и юбки, а также ваш офисный гардероб подойдут под мюли, и вам не придется переживать, что образ выглядит нелепо. Для вечерних выходов можно использовать модель на каблуке или шпильке — отличная альтернатива привычным туфлям.
Оригинальность
Попробуйте заменить босоножки на мюли в вашем привычном look’е, и вы сразу заметите разницу в образе. Часто ходите в кроссовках? Поменяйте их на мюли. Самый простой аутфит из джинсов, мюли и совершенно любого верха будет выглядеть невероятно стильно, даже если вы просто отправились в торговый центр за покупками.
Невысокая цена
Мюли есть в любом магазине с разной ценовой категорией. Разница лишь в материале и качестве. Более дешевые модели прослужат вам, вероятнее всего, один-два сезона, хотя, конечно, все индивидуально, но зато вы сможете купить несколько разных пар. Тем более если мюли в итоге вам не понравятся (а мы прогнозируем совершенно иной результат), то с недорогой моделью будет не так сложно расстаться.
Текст: Мария Махова
Фото: архивы пресс-служб, Instagram
Passion.ru: последние новости
Резо Гигинеишвили вышел в свет с новой возлюбленной Катерина Шпица поразила неожиданно горячим образом на «Кинотавре—2018» Очаровательные дочки Киркорова, Михайлова, Пересильд и других знаменитостей блеснули на «Балу принцесс»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Дома-2» взбесила снимком дочки без трусов137
Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта?17
Что говорит о женщине форма ее груди23
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ163
Отец и дочь нарушили правила и покорили интернет
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Женщины, которые отпугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение