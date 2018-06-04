Профессиональный секрет: почему судьи по плаванию носят белую форму

Судьи должны иметь форму, которая отличала бы их от остальных участников соревнований: спортсменов, тренеров, представителей команд и т. д. Форма судей определяется организаторами. В этом случае судьям выдается соответствующая форма. Зачастую дело ограничивается выдачей судейских рубашек, а остальная часть формы — ​забота самих судей. Если форма судей не определяется организаторами, то в этих случаях форма должна быть полностью белого цвета. Белая форма (рубашка/блузка, брюки/юбка, носки, обувь) должна быть именно белой. Единственное отступление в форме — ​обувь, которая может быть нейтрального цвета (близко к серому цвету). Судейская форма также подразумевает и правила ношения. Рубашка должна быть заправлена в брюки. Обувь — ​это кроссовки, полуботинки, туфли и никаких сабо и шлепанец. Брюки — ​это брюки, а не бриджи. Хотелось бы отметить, что сейчас отношение к форме стало несколько «демократичнее», например, послабление в цвете обуви. Судьи старшего поколения хорошо помнят, что в Советском Союзе требовали, чтобы обувь была строго белого цвета, без оттенков иного цвета, не говоря об остальных частях формы. И если белые кроссовки, например, имели полосы или логотипы, то их приходилось заклеивать белым лейкопластырем, а если его не было, то у судей в ход шла и зубная паста, благо в те времена она была только белого цвета. Кроме того, что судьи должны быть в белой форме, существуют ограничения, которые касаются того, что может иметь с собой судья на бортике бассейна. К числу предметов разрешенных иметь с собой на бортике относятся: очки оптические или солнцезащитные, при проведении соревнований в открытом бассейне; ручка, блокнот, свисток, стартовые протоколы; секундомер, если это необходимо для работы; правила состязаний и карточка быстрого определения нарушений; вода в бутылках; рация (у рефери, старших судей на повороте). О белом… Если вы, уважаемые читатели, интересуетесь не только спортивным плаванием, то, наверное, обратили внимание, что белая судейская форма присуща не только судьям по плаванию: но и во многих других видах спорта, например, в легкой атлетике, фехтовании, спортивных единоборствах, форма судей белая или, по крайней мере, большая ее часть. В правилах большинства видов спорта, включая плавание, отмечено, что форма судей должна быть отличной от остальных участников соревнований. Наверное, на заре спортивных турниров, отцы-основатели решили, что белый цвет как нельзя лучше подходит для судей. Так и повелось с давних времен. Так что можно считать, что белый цвет судейской формы, эта сохранившаяся спортивная традиция. … И судейской форме на международных соревнованиях Официальными международными соревнованиями, в которых принимают участие спортсмены Российской Федерации, считаются Олимпийские игры, чемпионаты (первенства мира), чемпионаты Европы. Кубки мира, Европы, соревнования, которые имеют собственные названия и т. п., относят к коммерческим стартам. Как было сказано, что вид судейской формы определяют организаторы соревнований, но не только. Учитывая коммерческий успех спортивных состязаний на телевидении, привлечении спонсоров к финансированию турниров, привело к тому, что спонсоры тоже принимают активное участие в определении вида судейской формы. Олимпийские игры. Судьям выдается комплект формы для предварительной части и для финальной. Комплекты включают в себя все полностью, включая обувь. Форма носит только логотип олимпийских игр, никаких спонсоров. Даже с бутылок с водой для судей смывают этикетки. Чемпионаты мира. Судьям выдается также комплект формы для предварительной части и для финальной. Комплекты включают в себя все полностью, включая обувь. Здесь уже на форме допускается логотип спонсора чемпионата и фирмы производителя. Первенства мира, чемпионаты и первенства Европы. На этих соревнованиях организаторы ограничиваются выдачей пары поло и только. Остальную часть судейской формы судьи привозят свою и обязательно белого цвета. Обувь тоже должна быть белого или светло-серого цвета. Вот здесь уместно вспомнить времена Советского Союза: строгость в судейской форме. Перечисленные соревнования также имеют генерального спонсора, Arena или Speedo, например. Хорошо, если логотип на Ваших брюках совпадает с названием спонсора, а если нет, то с вас потребуют убрать другие логотипы с брюк. На обувь это не распространяется.

Текст: Георгий Ерохин