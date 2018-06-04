Дети российских звезд представили коллекцию дизайнерских платьев SASHA KIM

На днях в LotteHotel маленькие принцессы, их родители и друзья очутились в настоящей сказке, которую подарил им показ детских дизайнерских платьев SASHA KIM. Показ был приурочен к 5-летию юного дизайнера бренда Саши Ким. В День рождения девочки родители — светская модница Евгения Ким и бизнесмен Андрей Ким — сделали ей такой подарок: показ собственного бренда одежды и «Бал принцесс».

Сама хозяйка праздника, Евгения Ким, призналась, что результат превзошёл все ее ожидания и она невероятно счастлива, что праздник удался: «Мне повезло работать с такими замечательными детками, как дочка Филиппа Киркорова или девочки Инны Михайловой , дочки Жасмин или малышки Юлии Пересильд. Дети — это вообще основной источник моего вдохновения. Но, конечно, главная моя муза — это дочь Саша. Мне легко создавать детские коллекции, имея своих детей, наблюдая за которыми ты можешь узнать все о том, что им нравится, а что нет. Саша мне всегда подсказывает, какие цвета выбрать, оборочки, украшения и так далее. И результат сегодняшнего показа лишь укрепил мое мнение, что наши платья на рынке одни из самых лучших, а может и вовсе номер один».

Всю эту сказочную красоту на подиуме представили юные принцессы, среди которых были как профессиональные модели, так и дочки известных персон. Например, дочь Филиппа Кирковова — Алла Виктория, дочь Жасмин — Маргарита и дочери Юлии Пересильд и Алексея Учителя — Анна и Мария. Атмосферу праздника дополнила детская анимация и очаровательная игровая зона с каретой Золушки и замком принцесс. Всю эту сказку для детей и взрослых создали партнеры мероприятия, специалисты по организации детских праздников FUNtasy Kids.

На подиуме была представлена новая летняя коллекция; легкие, воздушные платья, создавая которые дизайнер вдохновлялся юными нежными красавицами-принцессами, достойными самых лучших нарядов. В них можно быть королевой бала и звездой подиума.

Большое внимание создатели уделили качеству тканей, но, учитывая темперамент маленьких модниц-непосед, выбрали прочные материалы, чтобы платья долго оставались красивыми и целыми. При этом модели получились очень нежными. Основная ткань — цветной фатин, внешне напоминает тончайшую паутинку. Из него изготовлены длинные струящиеся юбки и, конечно, безусловный тренд наступающего лета — юбка-пачка.

Платья SashaKim представлены в яркой летней цветовой гамме — нежная роза, насыщенный красный, таинственный фиолетовый и свежая мята. Хиты лета от SashaKim исполнены с учетом последних трендов — множество модных деталей кроя, актуальные фасоны, аксессуары. В коллекции есть платья с удлинёнными рукавами, кейпы, пачки балерин, струящиеся накидки-мантии, украшенные кристаллами, очаровательные банты.