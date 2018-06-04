«Просто и со вкусом»: Пенелопа Крус стала звездой благотворительного вечера 

Известная голливудская красавица Пенелопа Крус, похоже, всерьез вознамерилась стать законодательницей мод. Актриса вновь оказалась в центре всеобщего внимания, когда посетила благотворительный вечер в Мадриде.
Некоторое время Пенелопа Крус держалась в тени и редко радовала поклонников своими выходами в свет, но с начала нынешнего года актриса просто не сходит со страниц светских хроник. Испанка, похоже, решила наверстать упущенное время в оперативном режиме и радует своими публичными появлениями не только фанатов, но и стилистов модных глянцевых изданий, которые не устают восхищаться удивительным чувством стиля, присущим знойной брюнетке.
44-летняя красавица на собственном примере демонстрирует обществу, что женщина прекрасна в любом возрасте и главное — это выбрать верный стиль в одежде. На днях в Мадриде состоялся благотворительный вечер Open Arms, на который в числе прочих знаменитостей была приглашена и Пенелопа Крус вместе со своим супругом Хавьером Бардемом.
Для светского мероприятия актриса выбрала воздушное серое платье с романтичным цветочным принтом. Длинные рукава наряда были украшены необычными рюшами, выполненными из той же ткани. Бежевые замшевые туфли с открытым носком стали идеальным дополнением к легкому образу знаменитости, к тому же они идеально сочетались с пуговицами на платье.
«Красивое платье и красивая актриса» «Какой легкий образ. Так просто и со вкусом» «Она восхитительна! Вот только волосы растрепаны немного» «Шикарная женщина. Всегда идеально одета», — восторженно писали поклонники кинодивы в социальной сети. Но несмотря на множество удачных и стильных луков, надо отметить, что даже Пенелопе порой свойственно ошибаться и попадать в неловкое положение из-за своих нарядов. Так, во время одной из премьер на Каннском кинофестивале актриса появилась в черном платье от Chanel, которое ее поклонники сочли очень простым и явно не соответствующим уровню мероприятия.