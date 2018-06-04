«Просто и со вкусом»: Пенелопа Крус стала звездой благотворительного вечера

Известная голливудская красавица Пенелопа Крус , похоже, всерьез вознамерилась стать законодательницей мод. Актриса вновь оказалась в центре всеобщего внимания, когда посетила благотворительный вечер в Мадриде.

Некоторое время Пенелопа Крус держалась в тени и редко радовала поклонников своими выходами в свет, но с начала нынешнего года актриса просто не сходит со страниц светских хроник. Испанка, похоже, решила наверстать упущенное время в оперативном режиме и радует своими публичными появлениями не только фанатов, но и стилистов модных глянцевых изданий, которые не устают восхищаться удивительным чувством стиля, присущим знойной брюнетке.

44-летняя красавица на собственном примере демонстрирует обществу, что женщина прекрасна в любом возрасте и главное — это выбрать верный стиль в одежде. На днях в Мадриде состоялся благотворительный вечер Open Arms, на который в числе прочих знаменитостей была приглашена и Пенелопа Крус вместе со своим супругом Хавьером Бардемом

Для светского мероприятия актриса выбрала воздушное серое платье с романтичным цветочным принтом. Длинные рукава наряда были украшены необычными рюшами, выполненными из той же ткани. Бежевые замшевые туфли с открытым носком стали идеальным дополнением к легкому образу знаменитости, к тому же они идеально сочетались с пуговицами на платье.