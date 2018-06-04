Стильные игры: плиссированная юбка в стиле color blocking

Давайте поиграем На фото — плиссированная юбка из шёлкового трикотажа люксового бренда и её клон из масс-маркета, значительно более доступный по цене. Какой вариант вам нравится больше?

Плиссированные юбки: асимметрия и оригинальный крой В этом сезоне дизайнеры очевидно колебались, какую длину плиссированных юбок признать самой модной: миди или макси. Результатом их экспериментов с кроем стали асимметричные юбки самых причудливых очертаний. Сочетание складок разного размера плюс разновеликий подол — и вот плиссированная юбка уже не скучный базовый элемент гардероба школьной учительницы, а модный фетиш.

Асимметричная плиссированная юбка Celine

Асимметричная плиссированная юбка MILA

Асимметричная плиссированная юбка Celine

Цветовые блоки Ещё один способ сделать лук с плиссированной юбкой актуальным, выбрать модель в стиле color blocking. Контрастные цвета или модные в этом году пастельные оттенки — вы не прогадаете, какое бы цветовое решение ни выбрали. Главное, поддержать колористическую игру аксессуарами.

Асимметричная плиссированная юбка Celine

Плиссированная юбка с запахом H&M Итак, плиссированная юбка в этом сезоне:

длины миди или макси из тонкой, но плотной ткани с крупными складками или с чередованием плиссировки разного калибра и складок с асимметричным кроем, имитирующим разрезы с запахом в стиле colorblocking с эластичым поясом или поясом-резинкой

Фото: Instagram.com