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Стильные игры: плиссированная юбка в стиле color blocking
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Стильные игры: плиссированная юбка в стиле color blocking 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Давайте поиграем На фото — плиссированная юбка из шёлкового трикотажа люксового бренда и её клон из масс-маркета, значительно более доступный по цене. Какой вариант вам нравится больше?
Плиссированные юбки: асимметрия и оригинальный крой В этом сезоне дизайнеры очевидно колебались, какую длину плиссированных юбок признать самой модной: миди или макси. Результатом их экспериментов с кроем стали асимметричные юбки самых причудливых очертаний. Сочетание складок разного размера плюс разновеликий подол — и вот плиссированная юбка уже не скучный базовый элемент гардероба школьной учительницы, а модный фетиш.
Асимметричная плиссированная юбка Celine
Асимметричная плиссированная юбка MILA
Асимметричная плиссированная юбка Celine
Цветовые блоки Ещё один способ сделать лук с плиссированной юбкой актуальным, выбрать модель в стиле color blocking. Контрастные цвета или модные в этом году пастельные оттенки — вы не прогадаете, какое бы цветовое решение ни выбрали. Главное, поддержать колористическую игру аксессуарами.
Асимметричная плиссированная юбка Celine
Плиссированная юбка с запахом H&M  Итак, плиссированная юбка в этом сезоне:
длины миди или макси из тонкой, но плотной ткани с крупными складками или с чередованием плиссировки разного калибра и складок с асимметричным кроем, имитирующим разрезы с запахом в стиле colorblocking с эластичым поясом или поясом-резинкой
Фото: Instagram.com
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