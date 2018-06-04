Как носить летнюю обувь с носками и почему это тренд

Автор: Юлия Питиримова

Достаточно вспомнить демонстрации коллекций весна-лето 2018, чтобы понять, что в этом сезоне носить летнюю обувь можно не только в привычном нам виде, на голые ноги, но и с носками. Наглядные тому примеры коллекции Antonio Marras, Erdem, Fendi и других дизайнеров. Теперь тренд постепенно перекочевывает с подиумов на улицы. Селебрити и известные модницы — Леандра Медин и Жанна Дамас — неравнодушно его поддерживают и правильно делают. Это сразу становится поводом для обсуждения. Рианна не раз презентовала свои коллекции носков, которые взрывали Интернет, а Виктория Боня недавно продемонстрировала как можно носить носки с босоножками и купальником.

Леандра Медин

История носков берет свое начало в Древней Греции. За множество веков их эволюция претерпела массу изменений и лишь 100 лет назад появились носки в том виде, в котором мы привыкли их носить. В 21 веке этот аксессуар перетянул на себя еще одну функцию, не только рациональную, но и порой художественную.

Носки в комбинации с туфлями или босоножками можно считать одним из самых нескучных трендов, который не дает покоя уже который сезон подряд. Миучча Прада еще в далеком 2001-м году продемонстрировала это сочетание на весеннем показе младшей дочки Miu Miu в сочетании с юбками и платьями, придав нежности и юности образам. В 2018 году она продолжает пропогандировать тренд, но уже добавляет сочетание босоножек с носками и брюками.

Prada весна-лето 2018

Как ни странно, тренд стал всесезонным. В жаркую погоду можно смело надевать босоножки с носками из капрона как Кендалл Дженнер , в прохладное межсезонье утепляться более плотными хлопковыми как Мирослава Дума или даже шерстяными экземплярами. Белый цвет, самый актуальный и безобидный, держит верхние позиции и подходит новичкам. Не обязательно сочетать носки только с каблуками, как их носить с кроссовками нам демонстрирует Бланка Миро.

Кендалл Дженнер

Такое сочетание можно либо любить, либо категорически отрицать, но равнодушным оно точно не оставит. Для тех, кто до сих пор в раздумьях, самое время начать экспериментировать, ведь вполне очевидно, что тренд продержится как минимум еще один сезон. На недавно прошедших показах весна-лето 2019 он замечен в коллекциях Missoni, Emilio Pucci, Just Cavalli. Дизайнеры один за другим демонстрируют нам носки в различных вариантах расцветок и тканей.