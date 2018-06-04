Коллекции Resort 2019: самые важные тренды

Автор: Алиса Мурри

Май — пора круизных коллекций модных брендов. Мы увидели уже несколько показов и лукбуков именитых Домов моды. Запоминаем главные тренды и используем как гид по летнему сезону.

Анималистичные принтыGucciGucci

Животный принт с главных подиумов мира не уходит давно, и в этот раз вновь предстает в разных обличиях. В круизной коллекции Gucci преобладал принт «зебра», как в классическом черно-белом сочетании, так и в ярком черно-розовом. Cвитшоты украшал «леопард», исполненный с помощью пайеток. В коллекции Phillip Plein также не обошлось без опасного хищного окраса. Брюки и платья с леопардовым паттерном в сочетании с рюшами — must-have. Бренд Roberto Cavalli оказался падким вновь воспели принт под рептилию. Cтоит взглянуть на тренч в пастельных тонах с полосами питона и платья из легкой ткани, имитирующей крокодиловую кожу. А вот Николя Жескьер вместе с легендарной Грейс Коддингтон и вовсе в коллекции Louis Vuitton украсили сумки и аксессуары нашими милыми, маленькими друзьями — кошечками и собаками.

Louis Vuitton Roberto CavalliPhillip Plein КожаPradaPhillip Plein

Кожа — тот материал, который давно перестал быть чем-то из ряда вон выходящим, а прочно занял свое место в наших гардеробах. Дизайнеры использовали в своих коллекциях кожу в самых разных цветах и текстурах. Prada сделали акцент на коротких кожаных юбках в духе 90-х с поясами и отделкой в виде рюш. Если вы поклонник классического черного, то Dior уготовили вам кожаный total black look. Менее сдержанным был Phillip Plein, отдав предпочтение виниловой коже.

Логомания Valentino

Выражать свою любовь к брендам стало намного проще. Дизайнеры помещают логотипы, названия модных Домов прямо на одежду, сумки, аксессуары. Актуальному трюку можно поучиться у Gucci с их «заклейменными» брюками и пиджаком, а также у Valentino, которые умело сочетают этот тренд с эстетикой уличного стиля и спорт-шика.

Полоска и клетка Louis VuittonChanel

Круизные коллекции не обошлись без морской тематики и ее главной составляющей — полоски. Номером один в этой области стал Дом моды Chanel , который в лучших традициях курортного сезона, сделал свой выбор на легких, струящихся брюках в вертикальную и горизонтальную полоску в сочетании с сумками с ремешками-веревками. Можно поэкспериментировать с цветами, как это сделали Louis Vuitton, добавив образу футурустичности. От полоски не отстает и клетка: от шахматной раскладки на платьях до английской костюмной классики.

Любовь к эпохам Phillip Plein

Безоговорочно модный Дом Gucci покорил всех своей мистической средневековой эстетикой: о готических и религиозных мотивах говорят аксессуары в виде крестов, наличие шипов на сумках, узоры, имитирующие человеческий скелет, бархатные мантии, похожие на одеяния епископов. Если такие темные времена вам не по вкусу, обратите внимание на викторианские воротники и миловидные банты в духе Марии Антуанетты. Phillip Plein же не стал углубляться так далеко и отмотал время на 40 лет назад — в 70-е. Эпоха глэм-рока возвращается, а вместе с ней мода на пайетки, пестрые костюмы, блестки и бахрому — все как у Девида Боуи!

Gucci Gucci