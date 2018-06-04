Надежда Оболенцева, Аглая Тарасова и Карина Истомина на вечеринке Mercury на Кинотавре

Что: Вечеринка Mercury Diamonds & Cinema в рамках «Кинотавра».

Где: Отель «Жемчужина», Сочи.

Когда: 03.05.2018.

Люди говорят: На пляже отеля «Жемчужина» в рамках «Кинотавра» прошла вечеринка ювелирного бренда Mercury — Diamonds & Cinema. На ней Mercury представили свою новую коллекцию, украшения из которой гости могли рассмотреть в витринах, которые были расставлены по всей площадке. За музыку в этот вечер отвечала DJ Карина Истомина.

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