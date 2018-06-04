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Надежда Оболенцева, Аглая Тарасова и Карина Истомина на вечеринке Mercury на Кинотавре
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Надежда Оболенцева, Аглая Тарасова и Карина Истомина на вечеринке Mercury на Кинотавре 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кто: Надежда Оболенцева, Аглая Тарасова, Карина Истомина, Наталья Бардо, Дмитрий Дюжев, Белла Потемкина, Ника Белоцерковская, Рената Пиотровски и многие другие.
Что: Вечеринка Mercury Diamonds & Cinema в рамках «Кинотавра».
Где: Отель «Жемчужина», Сочи.
Когда: 03.05.2018.
Люди говорят: На пляже отеля «Жемчужина» в рамках «Кинотавра» прошла вечеринка ювелирного бренда Mercury — Diamonds & Cinema. На ней Mercury представили свою новую коллекцию, украшения из которой гости могли рассмотреть в витринах, которые были расставлены по всей площадке. За музыку в этот вечер отвечала DJ Карина Истомина.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nadezhda-obolentseva-aglaya-tarasova-i-karina-istomina-na-vecherinke-mercury-na-kinotavre/
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