Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует фигуру мечты в платье-кольчуге и прозрачном топе 

Роузи Хантингтон-Уайтли продолжает демонстрировать точеную фигуру, которую смогла вернуть спустя меньше года после рождения первенца. 31-летняя модель попала в объектив папарацци в Нью-Йорке: Роузи с улыбкой дефилировала по мостовой в короткой серебристой «кольчуге», надетой на прозрачный топ с кружевным верхом, полностью закрывающем руки, и черных лодочках из глянцевой кожи. Но самой необычной деталью ее образа стала блузка из гипюра со стразами, которую невеста Джейсона Стэйтема небрежно повязала на бедрах на манер спортивной толстовки — настоящая амазонка на улицах Большого яблока!