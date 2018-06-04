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Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует фигуру мечты в платье-кольчуге и прозрачном топе
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Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует фигуру мечты в платье-кольчуге и прозрачном топе 

Harper’s Bazaar 47 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Роузи Хантингтон-Уайтли продолжает демонстрировать точеную фигуру, которую смогла вернуть спустя меньше года после рождения первенца. 31-летняя модель попала в объектив папарацци в Нью-Йорке: Роузи с улыбкой дефилировала по мостовой в короткой серебристой «кольчуге», надетой на прозрачный топ с кружевным верхом, полностью закрывающем руки, и черных лодочках из глянцевой кожи. Но самой необычной деталью ее образа стала блузка из гипюра со стразами, которую невеста Джейсона Стэйтема небрежно повязала на бедрах на манер спортивной толстовки — настоящая амазонка на улицах Большого яблока!
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