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Пояс Chanel, мужской костюм и кеды — Белла Хадид спешит на модный показ в Нью-Йорке
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Пояс Chanel, мужской костюм и кеды — Белла Хадид спешит на модный показ в Нью-Йорке 

Harper’s Bazaar 37 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Проведя несколько романтичных дней в Париже вместе с The Weeknd, Белла Хадид вернулась в Нью-Йорк к новым модельным будням и тут же попала в хронику местных папарацци. Модель, спешившую на шоу Alexander Wang, запечатлели в сером брючном костюме — свободный жакет Белла дополнила широким черным поясом с пряжками Chanel, водолазкой с высоким горлом и двухцветными кедами Nike. Не забыла наша героиня и о любимых аксессуарах — крупных серьгах-хулахупах и узких очках с яркими оранжевыми линзами — жаль только, что новый-старый бойфренд не смог составить компанию эффектной модели.
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Женский форум
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