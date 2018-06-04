Проведя несколько романтичных дней в Париже вместе с The Weeknd, Белла Хадид вернулась в Нью-Йорк к новым модельным будням и тут же попала в хронику местных папарацци. Модель, спешившую на шоу Alexander Wang, запечатлели в сером брючном костюме — свободный жакет Белла дополнила широким черным поясом с пряжками Chanel, водолазкой с высоким горлом и двухцветными кедами Nike. Не забыла наша героиня и о любимых аксессуарах — крупных серьгах-хулахупах и узких очках с яркими оранжевыми линзами — жаль только, что новый-старый бойфренд не смог составить компанию эффектной модели.