Кто лучше: 14 звездных мам, которые вышли в свет в одинаковых платьях

Тот самый случай, когда говорят о казусах на красных дорожках.

В мире сотни талантливых дизайнеров, тысячи невероятной красоты нарядов. Но красивые платья на то и красивые, чтобы нравиться всем вокруг.

В день рождения Анджелины Джоли (4 июня известная актриса празднует 43-летие) «Летидор» решил вспомнить звездных мам с одинаковыми стильными предпочтениями.

Вы удивитесь, насколько по-разному может «играть» один и тот же наряд.

Александра Погиба; архивы пресс-служб

Первой красное платье Dior выгуляла Наталья Водянова. Это случилось 1 декабря 2016 года на закрытом благотворительном ужине «Не молчи. Новая глава», который совместно провели супермодель и известный продюсер Яна Рудковская

Как рассказала Наталья Водянова в «Инстаграме», это алое струящееся платье из коллекции Марии Грации Кьюри было доставлено из Нью-Йорка в Москву. Обыграть это произведение искусства Водянова решила белыми лямками и черным колье-чокером (как это сделала модель, которая демонстрировала наряд на модном показе).

Ксения Собчак в таком же платье вышла в свет спустя почти пять месяцев (звездная мама дополнила образ колье в виде в змеи).

Модному совпадению Ксения не расстроилась. Напротив, в своем «Инстаграме» она опубликовала пост, в котором со свойственной себе самоиронией высказалась о случившемся:

Просыпаешься-а тут «нежданчик» в виде битвы с самой красивой женщиной планеты @supernova 🙈 Пробовала Наташеньке подрисовать фотошопом бородавку, чтобы соревнование было более честным, но боюсь даже это мне не поможет😂😂😂🙈🙈🙈

www.legion-media.ru; Buick's Super Bowl Buick Super Bowl 2017 TV Commercial

Перед вами наглядный пример того, насколько сексуальной и красивой может быть будущая мама.

Да-да, когда Блейк Лайвли в обтягивающем голубом платье Cushnie et Ochs в июне 2016 года появилась на шоу Джимми Фэллона , она была на шестом месяце беременности. Жена актера Райана Рейнольдса дополнила образ туфлями с яркими узорами, несколькими браслетами, а также золотистым клатчем в тон к серьгам.

А Миранда Керр засветилась в таком же платье василькового цвета на съемке одной из рекламных кампаний. Правда, супермодель предпочла минимализм в образе — она надела кожаные лодочки бежевого цвета, а в качестве украшения выбрала лишь браслет из желтого металла.

Instagram@victoriabonya; portal.picture-alliance.com Оговоримся сразу: это платья разных дизайнеров. Но, согласитесь, образы, которые для выхода в свет выбрали эти звездные мамы, очень похожи.

В бархатном платье в пол с открытыми плечами и высоким вырезом от Ralph & Russo Анджелина Джоли пришла на 71-ю церемонию вручения наград премии Британской академии кино и телевизионных искусств в феврале 2018 года. Известная актриса не стала мудрить с классикой и дополнила образ лишь лаконичными черными лодочками на шпильках и впечатляющей красоты бриллиантовыми серьгами от Graff.

Платье (от дизайнера Беллы Потемкиной ) Виктория Боня выбрала для выхода на красную дорожку Каннского кинофестиваля в мае 2018 года.

Когда Виктория опубликовала в «Инстаграме» фото наряда в полный рост, подписчики сразу же заметили, что светская львица в очередной раз вдохновлялась Анджелиной Джоли (более того, многие отмечают, что визуально сходство голливудской актрисы и российской красавицы становится все более очевидным).

Правда, в отличие от Джоли Виктория предпочла дополнить наряд большим количеством украшений, да и декольте на ее платье более впечатлительное.

Эти комментарии Виктория оставила без ответа, отметив лишь, что осталась очень довольна работой дизайнера.

Instagram@polinakitsenko; Instagram@lenaperminova

Пожалуй, любовь к «голым» платьям в пол оценит каждая высокая женщина со стройной фигурой. То, что шедевр от Alexander Terekhov, так напоминающий сети золотой рыбки, смог покорить сердце и звездных мам, «Летидор» абсолютно не удивило.

Идентичные наряды для выхода в свет выбрали одни из самых спортивных российских знаменитостей. Многодетная мама Елена Перминова облачилась в золотистый наряд, собираясь на вручение премии журнала Glamour в Милане в декабре 2016 года.

Полина Киценко опубликовала в своем «Инстаграме» фото в этом платье спустя примерно два месяца.

Обе девушки подобрали под наряд гладкое бежевое белье и отказались от серег в пользу колец на пальцах.

Юлия Пересильд и Марина Ким Starface.ru; Instagram@marina_kim_tv Красное платье для выхода на красную дорожку — традиция, которой верны многие звезды. В этом смысле Юлия Пересильд и Марина Ким не исключение.

Алый наряд в пол из атласа от A La Russe актриса Юлия Пересильд надела на 15-ю премию Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел» в конце января 2017 года.

В такое же платье с золотыми украшениями, напоминающими пуговицы военной формы, телеведущая Марина Ким (Марина так же, как и Юлия, мама двух дочерей) облачилась на кинофестиваль «Кинотавр» в мае 2017 года.

Поклонники отметили, что Юлии удалось романтический образ сделать более брутальным за счет черного ремня с золотой металлической пряжкой.

Starface.ru Если «голые» платья в пол отлично сидят на высоких худощавых девушках, то романтичные черные платья ниже колена с объемными рукавами и воланами по подолу отлично смотрятся на стройных девушках среднего роста (рост Надежды Михалковой и Ренаты Литвиновой 165 см).

То, что актрисы выбрали одинаковые платья от Ulyana Sergeenko, знатоков моды не удивило — Надежде Михалковой и Ренате Литвиновой очень подходят наряды в таком стиле.

Однако в данном случае поражает даже не столько одинаковый выбор девушек, сколько тот факт, что они даже обыграли платье похожим образом. Обе надели красную обувь с открытым мысом, обе предпочли сумочку черного цвета в форме конверта, обе накрасили губы алой помадой.

Даже прически Рената и Надежда сделали в одном стиле.

Правда, Литвинова осталась верна себе: на голову звезда надела полупрозрачный черный платок, тем самым сделав образ более драматичным.

Instagram@avrora_tv; Instagram@nataliapodolskay

Голубой цвет нередко называют одним из самых универсальных. Наряды цвета неба одинаково хорошо смотрятся как на брюнетках и блондинках, так и на рыжеволосых девушках. Это на собственном примере продемонстрировали Аврора и Наталья Подольская.

В трикотажном платье от российского бренда ENTELEY девушки вышли в свет с разницей в несколько дней в марте 2017 года.

Наряд с воланами на рукавах и груди известная телеведущая дополнила серо-голубыми туфлями с ремешком на внушительном каблуке. Певица же предпочла более смелый тандем — она выбрала обувь в похожем стиле, но в серо-розовом цвете с металлическим отливом, надетую поверх серых носков.

Фото: Instagram@victoriabonya; portal.picture-alliance.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!