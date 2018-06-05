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Nike представил российскую коллекцию «Футбольная коробка»
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Nike представил российскую коллекцию «Футбольная коробка» 

SPORT24.ru 5 июня 2018
Фото: SPORT24.ru
Представлена первая российская коллекция Nike «Футбольная Коробка», созданная совместно с представителями российской уличной культуры: дизайнерами Всеволодом «Севером» Черепановым и Cyber69, творческим объединением «ZULUWARRIOR» и московским концепт-стором BELIEF.
”Куратором и главным дизайнером коллекции выступил Дмитрий Оскес, пионер уличной культуры России, соорганизатор интерактивного выставочного проекта и оупен-эйра FACES&LACES. Подобное сотрудничество является для Nike в России особенным, так как впервые культовые футбольные и повседневные силуэты получили индивидуальный дизайн и свою интерпретацию в российской эстетике”, — отмечается в пресс-релизе.
”Этой коллекцией мы рассказываем о футболе языком, на котором говорит российская уличная культура. Это наше видение на процесс взаимодействия уличной моды и футбола. Благодаря авторской графике и присущему почерку каждая вещь в коллекции уникальна и транслирует личное видение каждого дизайнера”, — отметил Дмитрий Оскес.
Коллекция Nike «Футбольная коробка» будет доступна во флагмане Nike на Кузнецком Мосту и магазинах-партнерах BELIEF, KM20, Sneakerhead, Streetbeat, а также на сайте nike.com в разделе JerseyShop. Старт продаж — 15 июня.
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