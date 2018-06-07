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Nike выпустил первую российскую коллекцию
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Nike выпустил первую российскую коллекцию 

Overtime.life 7 июня 2018
Фото: Overtime.life
Новую и первую российскую коллекцию одежды представила компания Nike. Капсульная коллекция «Футбольная коробка» состоит из футбольного шарфа, худи, бомбера, шорт и джерси. Все вещи объединяет логотип, напоминающий футбольную коробку. Графические линии — отсылка к перемещению футболистов по полю.
Главный дизайнер — Дмитрий Оскес — один из организаторов выставочного проекта Faces&Laces. Активное участие в процессе создания принимали дизайнеры Всеволод «Север» Черепанов и Cyber69, а также творческое объединение Zuluwarrior и московский концепт-стор Belief.
«Этой коллекцией мы рассказываем о футболе языком, на котором говорит российская уличная культура», — отметил Оскес.
Продажи коллекции стартуют 15 июня во флагманском магазине Nike на Кузнецком Мосту. Также вещи можно будет приобрести в магазинах-партнерах Belief, KM20, Sneakerhead и Streetbeat или купить онлайн на сайте бренда.
«Футбольная коробка» появится в продаже с 15 июня
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