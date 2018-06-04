Вирджил Абло и Ким Джонс создали футбольные коллекции для Nike

Ранее креативный директор Off-White Вирджил Абло совместно с Nike создал футбольную форму для школьников. Она стала частью коллаборации в честь Чемпионата мира по футболу. Помимо уже показанных лонгсливов и футболок, в нее вошли толстовки, ветровки, штаны, кроссовки модели Flyknit Zoom Fly, перчатки и спортивные сумки. Коллекцию Nike x Off-White «Football, Mon Amour» можно будет купить на сайте Nike и в КМ20 с 14 июня.