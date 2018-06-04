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Вирджил Абло и Ким Джонс создали футбольные коллекции для Nike
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Вирджил Абло и Ким Джонс создали футбольные коллекции для Nike 

The Blueprint 3 часа назад
Фото: The Blueprint
Ранее креативный директор Off-White Вирджил Абло совместно с Nike создал футбольную форму для школьников. Она стала частью коллаборации в честь Чемпионата мира по футболу. Помимо уже показанных лонгсливов и футболок, в нее вошли толстовки, ветровки, штаны, кроссовки модели Flyknit Zoom Fly, перчатки и спортивные сумки. Коллекцию Nike x Off-White «Football, Mon Amour» можно будет купить на сайте Nike и в КМ20 с 14 июня.
Другая футбольная коллаборация Nike оказалсь с предшественником Абло на посту креативного директора мужской линии Louis Vuitton, а ныне — креативным директором Dior Homme Кимом Джонсом. Его коллекция для Nike получилась гораздо более лаконичной, выдержанной в темно-синем цвете с переливающимися логотипами. Кроме олимпиек, футболк, шорт и велосипедок, туда вошли кроссовки модели Frankenstein Air Max 360. Лукбук коллекции смотрите ниже.
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