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Пэрис Хилтон в женственном летящем платье на свадьбе младшего брата: фото
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Пэрис Хилтон в женственном летящем платье на свадьбе младшего брата: фото 

Журнал ОК! 2 часа назад
Баррон Хилтон, один из самых завидных холостяков шоу-бизнеса, женился на своей возлюбленной, актрисе и писательнице, Тессе фон Вальдердорфф. Свадебные фотографии появились в Инстаграмме его сестры — Пэрис Хилтон. Светская дива сначала поделилась снимком молодоженов, а после опубликовала фото, на котором все члены семьи запечатлены вместе.
Баррон Хилтон с невестой
Люблю мою прекрасную семью, — подписала кадр Пэрис.
Пэрис Хилтон с семьей
В тот день все представительницы женского рода семьи Хилтон (кроме невесты, разумеется) были одеты в голубое. Пэрис и ее мама Кэти отдали предпочтение небесным струящимся платьям с рюшами, а Ники выбрала кружевное мини. К слову, в скором времени Пэрис и сама блеснет в наряде невесты. Ее бойфренд Крис Зилка уже сделал ей предложение. Помолвка произошла на горнолыжном курорте в Аспене.
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