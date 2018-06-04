Пэрис Хилтон в женственном летящем платье на свадьбе младшего брата: фото 

Баррон Хилтон, один из самых завидных холостяков шоу-бизнеса, женился на своей возлюбленной, актрисе и писательнице, Тессе фон Вальдердорфф. Свадебные фотографии появились в Инстаграмме его сестры — Пэрис Хилтон. Светская дива сначала поделилась снимком молодоженов, а после опубликовала фото, на котором все члены семьи запечатлены вместе.
Баррон Хилтон с невестой
Люблю мою прекрасную семью, — подписала кадр Пэрис.
Пэрис Хилтон с семьей
В тот день все представительницы женского рода семьи Хилтон (кроме невесты, разумеется) были одеты в голубое. Пэрис и ее мама Кэти отдали предпочтение небесным струящимся платьям с рюшами, а Ники выбрала кружевное мини. К слову, в скором времени Пэрис и сама блеснет в наряде невесты. Ее бойфренд Крис Зилка уже сделал ей предложение. Помолвка произошла на горнолыжном курорте в Аспене.