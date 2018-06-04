Экспресс-подготовка к выпускному вечеру

Остался месяц перед выпускным вечером, а вспомнили о нем только сейчас? Не проблема. Вот несколько советов, как подготовиться к выпускному, тратя минимум времени и нервных клеток.

Платье

Если были планы шить на заказ, то смело можем заверить вас, уже поздно. Для выбора фасона, ткани, да и самого мастера, требуется немало времени и сил, но это не единственная возможность заполучить платье мечты. В масс-маркет в преддверии праздника поставляют большой выбор различных моделей платьев. Поэтому стоит выбрать торговый центр, например, «Континент», «МЕГА» или «Маяк» и отправиться за покупками. Если хорошо поискать, то и за 3000 рублей можно найти интересное коктейльное платье, к которому в этих же магазинах можно сразу подобрать аксессуары. Стоит упомянуть специализированный магазин «Королева бала», правда в нем 20000 рублей за платье — это средняя цена, но качество ее оправдывает — шелк и атлас никогда не стоили дешево. В интернет-магазинах, допустим, Wildberries, представлен широкий выбор платьев. Доставка занимает около недели, но это некритично. В пункте выдачи товара можно примерить одежду, и если не понравится, сдать обратно. На начальном этапе самое главное — определиться с длиной и цветом платья. Основные модные тенденции этого года уже доступны в сети Интернет.

Туфли

Как подобрать удобную и красивую модель за один день? Если есть возможность, возьмите с собой в магазин платье или сфотографируйте его на телефон. Детальное представление образа поможет сделать правильный выбор. Посвятите покупке обуви один день, обойдя всевозможные магазины. На помощь опять же придут «Континент» или «Маяк». Но бывает и так, что ничего не нравится, хочется что-нибудь из разряда «просто, но со вкусом», тогда стоит зайти в магазин Kari, в котором найти бежевые «лодочки» или босоножки, подходящие к любому платью, не составит труда. Стоимость туфель — от 1700 рублей. Главное — это потратить время на примерку. Постарайтесь подольше походить по магазину в новой обуви, чтобы на выпускном вечере не искать пластыри.

Прическа и макияж

Третий, но не по важности, пункт, на который нужно обратить внимание как можно скорее. За месяц до выпускного бала уже проблема найти парикмахерскую, у которой было бы свободное время для записи на укладку волос. Пора обходить салоны красоты, что находятся вблизи вашего дома. Расположение очень важно, никто не отменял пробки на дорогах или прочие нюансы, которые могут подпортить вам настроение. Определились с местом, где вас будут преображать? Обязательно попросите провести репетицию, во время которой будет создан предварительный образ, чтобы перед выпускным не получить результат, далекий от ожиданий.

Есть хотите перед самым выпускным кардинально сменить имидж, например, подстричься, подумайте, стоит ли это делать. Стрижка может не вписаться в образ, который вы уже придумали. Так что лучше не рисковать понапрасну. Можно подровнять челку или кончики волос, не более.

Записаться на консультацию в салон, а через время повторить макияж самостоятельно — еще один вариант, к которому прибегают тысячи выпускниц. Но не исключайте, что волнение будет бить через край, а рука предательски дрожать. Если же вы столкнулись с тем, что в день икс нигде не будет свободных мест, то главный помощник в этом вопросе «сарафанное радио». Наверняка найдется подруга, которая мастерски умеет завивать кудри или делать желанные «смоки айс». А пока стоит поискать красивые прически в сети Интернет и окончательно определиться с образом.