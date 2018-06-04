Оксана Лаврентьева и Ника Белоцерковская на коктейле ювелирного бренда 

В эти выходные солнечный Сочи вот уже в 29-й раз встречал гостей кинофестиваля «Кинотавр». После пышной церемонии открытия светская публика собралась на коктейле, устроенном ювелирным брендом Mercury после показа картины «Не Чужие» в Зимнем театре. Оксана Лаврентьева, Ника Белоцерковская, Надежда Оболенцева, Оксана Акиньшина, Светлана Бондарчук, Наталья Бардо и другие звездные гости примеряли украшения из новой коллекции, противостояли черноморскому летнему зною при помощи прохладных коктейлей в запотевших бокалах и танцевали под зажигательный диджейский сет Карины Истоминой.