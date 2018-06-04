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Тренд из Instagram: макияж в стиле Nickelodeon
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Тренд из Instagram: макияж в стиле Nickelodeon 

SNCmedia.ru 21 минуту назад
Фото: SNCmedia.ru
Большинство трендов из Instagram вызывают у нас желание выбросить смартфон в окно, но некоторые на самом деле вдохновляют на новые бьюти-свершения. Один из последних трендов как раз об этом.
Если вы — подверженный ностальгическим чувствам миллениал, макияж в стиле Nickelodeon заставит вас как минимум улыбнуться, а то и пополнить коллекцию косметики новыми яркими пигментами.
Макияж взял свое начало от заставок мультфильмов Nickelodeon, которые мы бежали смотреть каждый день после школы. Дети выросли, а впечатления от фирменного стиля любимой мультипликационной компании остались.
Достаем все самое яркое, что накопилось за эти годы в наших косметичках, вооружаемся кисточками и вспомнинаем все самое лучшее, чему нас научили в 90-х мультфильмы «Ох уж эти детки» и «Эй, Арнольд».
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