Alexander Wang показали первую внесезонную коллекцию 

Американский совет модельеров перенес даты нью-йоркской недели моды с на июнь и декабрь вместо февраля и сентября. Одним из тех, кто активно продвигал изменения календаря, был дизайнер Александр Вэнг. Он решил полностью отказаться от понятия сезонности, и вчера показал в Нью-Йорке коллекцию, которая получила название Collection 1. Дизайнер посвятил ее американским иммигрантам, MTV и началу 2000-х: в коллекию вошли характерные для того времени бра-топы, короткие шорты, бомберы и банданы-повязки, а также новые модели кроссовок в коллаборации с Adidas. Полное видео с показа смотрите тут.