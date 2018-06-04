Ещё
Феминистки добрались до несовершеннолетних мальчиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Феминистки добрались до несовершеннолетних мальчиков 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Американский ретейлер J.Crew выпустил серию детских футболок с феминистической тематикой, сообщает Independent.
По словам представителей J.Crew, линейка была разработана с целью привлечения внимания общества к таким проблемам, как контроль над оружием в США, защита репродуктивных прав женщин и равного доступа к образованию для обоих полов.
Розовые футболки для мальчиков с белой надписью I am a feminist too («Я тоже феминист») понравились поклонникам бренда, и многие назвали их «потрясающими».
«Спасибо, что помогаете научить наших сыновей быть лучше и показать дочерям, что они могут завоевать мир», — благодарили родители в комментариях к публикации в Instagram.
«Детей нужно учить любви и уважению к людям, независимо от расы, пола или сексуальной ориентации», — добавили другие.
Однако некоторые пользователи соцсети не одобрили феминистический лозунг на детской футболке.
«Я люблю наших внуков и никогда не надел бы на них одежду с политическим высказыванием», — критиковали они.
Футболки доступны в онлайн-магазине J.Crew по цене 22 доллара.
В июле 2017 года итальянский модный дом Prada расширил коллекцию Poster Girl. В ней появились футболки с принтами на тему феминизма. Иллюстрации разработал американский художник Роберт Макгиннис, который создавал афиши к картине «Завтрак у Тиффани» и к первым фильмам про Джеймса Бонда.
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»70
Боня уже не скрывает свою полноту3
Отец и дочь нарушили правила и покорили интернет
«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь2
Что говорит о женщине форма ее груди23
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:47
Знаменитости, лишившие детей наследства
Звёзды Дети
04:35
Певцы, которые спалились с фонограммой
Звёзды
03:58
Звёзды, которых Голливуд не хочет видеть
Звёзды
05:10
Почему эти игрушки называют опасными
Дети
03:04
Криминальные загадки, которые решат избранные
Психология
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение