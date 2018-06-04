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Эшли Грэм вышла в свет в «дырявом» платье
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Эшли Грэм вышла в свет в «дырявом» платье 

Журнал ОК! 36 минут назад
Эшли Грэм продолжает удивлять поклонников своими эффектными нарядами и вызывать ажиотаж своим появлением на ковровых дорожках. В прошлом месяце интернет-пользователи активно обсуждали ее латексное мини-платье, в котором она блеснула на вечеринке Met Gala. Сегодня поводом для разговоров стал новый наряд звезды, который она надела на очередное светское мероприятие.
На свежих снимках в соцсетях Эшли запечатлена в «дырявом» платье, из под которого виднеется нижнее белье. Наряд подчеркнул пышные формы модели и произвел настоящий фурор. «Мне очень нравится твое платье», «Девушка бомба», «Выглядишь потрясающе!», — осыпали комплиментами модель в комментариях интернет-пользователи.
Эшли Грэм с подругой
Эшли Грэм осознанно выбрала путь модели plus-size. Девушка много проводит времени в спортивном зале, однако худеть не планирует. Эщди придерживается позиции, что нужно любить свое тело и заниматься своим здоровьем, а не истощать организм.
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