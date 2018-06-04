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Диснею не снилось: скандальное «голое» свадебное платье Шейдлина срисовала с русалочки Ариэль
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Диснею не снилось: скандальное «голое» свадебное платье Шейдлина срисовала с русалочки Ариэль 

WMJ.ru 25 минут назад
Фото: WMJ.ru
23-летняя звезда Instagram Елена (Эллен) Шейдлина в минувшие выходные взволновала своих фолловеров своей свадьбой на греческом острове Санторини — и шоком стало не само бракосочетание, а слишком откровенное платье, выбранное девушкой.
За платье с прозрачным верхом, не скрывавшим темнеющих сосков, Шейдлину жестоко раскритиковали: поклонники и хейтеры с разной степенью вежливости напоминали блогеру, что белое платье должно символизировать невинность, а ее образ получился слишком сексуальным.
После шквала комментариев Шейдлина решила объяснить подписчикам, что платье на самом деле не такое уж и «взрослое» и вдохновлено образом русалочки Ариэль из мультфильма студии Disney.
— поделилась звезда соцсетей и любительница арт-фотографии, добавив, что зарисовала платье сама и сама выбрала для него ткань.
А ты бы надела на собственную свадьбу платье как у Шейдлиной?
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Фото:Instagram
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