Диснею не снилось: скандальное «голое» свадебное платье Шейдлина срисовала с русалочки Ариэль

23-летняя звезда Instagram Елена (Эллен) Шейдлина в минувшие выходные взволновала своих фолловеров своей свадьбой на греческом острове Санторини — и шоком стало не само бракосочетание, а слишком откровенное платье, выбранное девушкой.

За платье с прозрачным верхом, не скрывавшим темнеющих сосков, Шейдлину жестоко раскритиковали: поклонники и хейтеры с разной степенью вежливости напоминали блогеру, что белое платье должно символизировать невинность, а ее образ получился слишком сексуальным.

После шквала комментариев Шейдлина решила объяснить подписчикам, что платье на самом деле не такое уж и «взрослое» и вдохновлено образом русалочки Ариэль из мультфильма студии Disney.

— поделилась звезда соцсетей и любительница арт-фотографии, добавив, что зарисовала платье сама и сама выбрала для него ткань.

А ты бы надела на собственную свадьбу платье как у Шейдлиной?

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Фото:Instagram