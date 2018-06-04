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Модные тренды: как и с чем носить кроссовки
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Модные тренды: как и с чем носить кроссовки 

Fraufluger.ru 24 минуты назад
Фото: Fraufluger.ru
Кроссовки выбрались далеко за пределы спортивных залов и перестали быть обувью для тех, кто предпочитает утренние пробежки. Сейчас они смело вышагивают по мировым подиумам, мелькают в офисах и помогают создать очень оригинальные женственные образы. Модные тренды: как и с чем носить кроссовкиСамый очевидный из вариантов — кроссовки с джинсами.
Вспомните все модные современные тренды на обрезанные джинсы, прикупите
стильные кроссовки, к счастью, сейчас выбор огромен, и смело создавайте
стильные аутфиты. При выборе кроссовок к джинсам вы будете ничем не ограничены.
В этом случае будут одинаково хорошо смотреться максимально декорированные
модели или же упрощенно минималистичные. Джинсы Mother,
кроссовки Michael Kors,
кроссовки Le Silla,
кроссовки Le Silla Сочетание кроссовок с бельевым стилем кажется невозможным,
ведь легкие платья-комбинации выглядят такими нежными и невесомыми, что грубые
кроссовки никак не подходят в качестве дополнения к ним. В таких случаях стоит
отбросить в сторону стереотипы и сыграть на контрасте обуви и одежды. К  женственному платью в бельевом стиле отлично подойдут нарочито грубые модели
кроссовки, либо все те же минималистичные модели. Платье Alexander Wang,
кроссовки Premiata, кроссовки
Plein Sport, кроссовки Vetements Деловой стиль обязывает нас носить строгую обувь или туфли,
но иногда хочется чем-то разнообразить брючные костюмы и добавить в образ
чего-то оригинального. Кроссовки отлично справятся с этой ролью и добавят задора
к строгому костюму. Конечно, не стоит в открытую бунтовать и пренебрегать
офисными дресс-кодом, поэтому выбирайте нейтральные кроссовки без ярких принтов
и аксессуаров. Брюки Thom Brown,
кроссовки Hogan, кроссовки
Hogan, кроссовки Tod ’ s Кроссовки с платьями — еще один вариант для барышень,
которые хотят выглядеть женственно без надоевших каблуков. В случае с откровенно
вечерними и бальными нарядами все же придется влезть в туфли, но зато любимые
миди-платья, платья-водолазки и рубашки отлично выглядят в сочетании с вашими
любимыми кроссовками. Платье Van Laack, кроссовки Golden Goose Deluxe Brand, кроссовки Givenchy, кроссовки Balenciaga Лето в России часто подкидывает нам сюрпризы, поэтому даже в июле мы можем выйти на улицу пусть не в зимнем, но пальто. К всеобщей радости модниц, сочетание кроссовок и легких плащей, тренчей и другой верхней одежды выглядит стильно и индивидуально. Пальто St. John, кроссовки New Balance 576 Moscow Edition, кроссовки Nike Air Max 90 EZ, кроссовки New Balance 770 Caviar and  Vodka
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