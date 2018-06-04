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Творческий мастер-класс дали юным жителям Коптева
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Творческий мастер-класс дали юным жителям Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Мастер-класс по плетению оригинальных «браслетов дружбы» прошел в Центре социальной помощи семье и детям «Коптево».
— Фенечка — это браслет из ниток, которые также называют «браслетами дружбы». Сейчас фенечки утратили свой первоначальный смысл, но обрели новый — их носят как украшение с разной символикой, в разной цветовой гамме и используют различный материал для украшения: бисер, стеклярус и даже старые пуговицы, — сообщили организаторы мастер-класса.
Яркие поделки участники мастер-класса сплели из разноцветных ленточек. (жм)
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