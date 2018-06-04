Ткани с эластаном: особенности, советы по шитью и уходу

Это могут быть абсолютно любые ткани: шелк, шифон, шерсть, хлопок, лён, в том числе и трикотажные полотна, о которых мы уже рассказывали ранее.

Ткани с эластичными нитями могут растягиваться как в поперечном или в продольном направлении, так и в обоих направлениях одновременно (биэластичные ткани). Конечно, растягивающиеся в обоих направлениях биэластичные ткани наиболее удобны в работе, так как их можно кроить в разных направлениях.

Если ткань с эластаном растягивается только в одном направлении, то детали надо выкраивать так, чтобы они растягивались поперек.

В зависимости от качества эластичные ткани могут давать усадку при стирке и утюжке до 5%, всегда учитывайте этот факт при расчете необходимого метража ткани до её покупки.

Перед раскроем обязательно проутюжьте ткань с эластаном утюгом с увлажнителем или через влажный проутюжильник. Или выстирайте ткань, если правила по уходу это позволяют.

Если следует дублировать прокладкой мелкие детали кроя, то лучше сначала приутюжить прокладку к лоскуту ткани соответствующего размера, а затем перенести на контуры детали и выкроить.

Как шить из тканей с эластаном

Для шитья из тканей с эластичными нитями используют специальные иглы, также подойдут иглы для трикотажа. Стачивают детали изделия обычной прямой строчкой. Если необходимо сохранить эластичность швов, детали стачивают узкой зигзагообразной строчкой (ширина стежка 0,5–1 мм, длина стежка — 3–4 мм) или специальной эластичной строчкой, как если бы вы шили изделие из трикотажа на швейной машинке. Подгибку низа выполняют обычным способом, либо подшивают вручную. Кроме того, если ткань с эластаном сильно тянется, подгибку можно настрочить двойной иглой швейной машины.

Проверьте натяжение нити в швейной машине — оно не должно быть слишком сильным при шитье изделий из тканей с эластаном.

Уход за изделиями из эластичных тканей

Изделия из эластичной шерсти или шелка лучше всего отдавать в химчистку. Смешанные ткани из хлопка, льна, вискозы, медноаммиачных волокон, синтетических волокон и эластана можно стирать, но очень осторожно и с применением мягких моющих средств, так как ткань с эластаном может дать повторную усадку. Температура воды зависит от того, с какими волокнами смешан эластан. Эластичные хлопчатобумажные ткани стирают при температуре воды 60°С, а в остальных случаях температура воды не должна превышать 30–40°С.

Утюжат эластичные ткани слабо или умеренно нагретым утюгом, предварительно попробовав на ненужном лоскуте.