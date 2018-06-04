Запустилась онлайн-платформа об африканских дизайнерах 

Два месяца назад супермодель Наоми Кэмпбелл обратилась к издательству Condé Nast с просьбой запустить Vogue в Африке. «Африканские дизайнеры должны быть представлены на глобальной платформе», — сказала она. Vogue Africa пока остается на уровне идеи, а вот глобальную платформу уже сделали. Сайт Industrie Africa, который начал работу вчера, — это виртуальный шоурум 80 дизайнеров из 24 стран контнента. По словам основателей платформы Ниши Кабар и Джорджии Боблей, африканская мода — больше чем преходящий тренд, и новый сайт поможет показать ее медиа, байерам и покупателем по всему миру.