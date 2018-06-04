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Кинотавр-2018: в сети раскритиковали неудачное платье Оксаны Акиньшиной
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Кинотавр-2018: в сети раскритиковали неудачное платье Оксаны Акиньшиной 

Лиза 2 часа назад
Фото: Лиза
@akinshok2013Кинотавр-2018: в сети раскритиковали неудачное платье Оксаны АкиньшинойОксана Акиньшина (30) впервые стала членом жюри кинофестиваля «Кинотавр». По мнению многих, актриса заслужила это право главными ролями в достойных проектах и непререкаемым уважением коллег. Как мы писали, последний год Акиньшина вместе с мужем и двумя детьми живет в Швейцарии — там в элитной школе учится ее пятилетний сын Константин. По словам Оксаны, жизнь в швейцарской глубинке не слишком богата на события, поэтому она с удовольствием приняла предложение войти в состав жюри киносмотра. Ближайшие девять дней актриса проведет в Сочи.
Для церемонии открытия многодетная мама выбрала красное платье из плотного шелка с небольшим шлейфом. Ее лаконичный образ дополнили убранные в пучок волосы и черный клатч. Но большинство пользователей остались разочарованы выбором актрисы. По мнению многих, Оксана, обладающая яркой внешностью и идеальной фигурой, может позволить себе куда более эффектные вещи. Поклонники пишут: «Платье похоже на бесформенную мешковину. Это модно сейчас?», «Сразу вопрос возникает — Оксана беременна?», «Зачем молодая красивая женщина выбирает такое бесформенное платье? Акиньшина достойна лучшего!».
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Публикация от Akinshinaoksana (@akinshok2013) 3 Июн 2018 в 7:58 PDT
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