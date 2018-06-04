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Freywille представили коллекцию ювелирных украшений, посвященных Ван Гогу
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Freywille представили коллекцию ювелирных украшений, посвященных Ван Гогу 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Австрийский ювелирный бренд Freywille выпустил новую коллекцию уникальных ювелирный украшений, посвященных Винсенту Ван Гогу. Мастера бренда работали несколько месяцев, чтобы воплотить такие знаменитые полотна, как «Звездная ночь» и «Цветущие ветки миндаля» на эмалированных браслетах и подвесках. Ранее Freywille работали над коллекциями, посвященными Клоду Моне и Густаву Климту.
Коллекция включает в себя широкие и узкие браслеты, серьги, подвески и часы, украшенные мелкими деталями работ Ван Гога. Украшения с элементами «Звездной ночи» получили название Eternité, а «Ветки миндаля» представлены в коллекции L’Amandier, которая доступна в двух вариантах — с бледно-розовыми цветами на бирюзовом фоне или с белыми на красном.
Приобрести уникальные украшения Freywille можно на официальном сайте бренда.
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