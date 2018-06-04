Freywille представили коллекцию ювелирных украшений, посвященных Ван Гогу 

Австрийский ювелирный бренд Freywille выпустил новую коллекцию уникальных ювелирный украшений, посвященных Винсенту Ван Гогу. Мастера бренда работали несколько месяцев, чтобы воплотить такие знаменитые полотна, как «Звездная ночь» и «Цветущие ветки миндаля» на эмалированных браслетах и подвесках. Ранее Freywille работали над коллекциями, посвященными Клоду Моне и Густаву Климту.
Коллекция включает в себя широкие и узкие браслеты, серьги, подвески и часы, украшенные мелкими деталями работ Ван Гога. Украшения с элементами «Звездной ночи» получили название Eternité, а «Ветки миндаля» представлены в коллекции L’Amandier, которая доступна в двух вариантах — с бледно-розовыми цветами на бирюзовом фоне или с белыми на красном.
Приобрести уникальные украшения Freywille можно на официальном сайте бренда.