С чем носить кружевную юбку

Как правило, разбирая, с чем и как можно носить тот или иной фасон юбки, мы отталкиваемся от длины. Но кружевная юбка — совершенно особый случай, потому что именно она становится центром всего образа, притягивая к себе все внимание. В этой ситуации оказывается куда важнее цвет вашей юбки, поэтому именно от него мы и будем отталкиваться.

Белая кружевная юбка

Самая очевидная ассоциация, безусловно, свадебная юбка, ведь кружево само по себе предполагает некую праздничность, а в сочетании с белым цветом на ум приходит первым делом именно наряд невесты. И, без сомнения, пышная юбка длины миди или макси прекрасно может заменить платье! В этом случае вам лишь нужно подобрать изящную блузку или топ, которые бы гармонировали с юбкой, не отвлекая от нее лишним декором.

Белая кружевная юбка-карандаш будет весьма уместна в деловом гардеробе, особенно в сочетании со строгой блузкой-рубашкой или нейтральным джемпером.

В повседневности белой кружевной юбке также найдется место! Уже давно каноническим стало сочетание такой юбки и джинсовой рубашки, причем, чтобы поддержать стилистику образа, непременно добавьте кожаный или замшевый поясок и ковбойские сапоги.

Ну а стройняшки наверняка оценят кружевные мини-юбки, которые можно носить хоть с обыкновенными футболками.

Черная кружевная юбка

Хорошо это или плохо, но базового повседневного образа с такой юбкой у вас просто не получится. Черное кружево — это всегда драма и вызов, поэтому подобные образы стоит выбирать девушкам, которые не против статуса femme fatale.

Если поддержать такую юбку не менее эффектной блузкой, у вас получится образ для выхода в свет. Впрочем, обратите внимание, черный верх, даже если это очень простой топ, при аккомпанементе правильных аксессуаров все равно дает на выходе вечерний образ.

Если же вам все же хочется черного кружева, но без излишней драматичности, попробуйте гибридный вариант: черная юбка с кружевной вставкой. Так кружево станет акцентом, достаточно умеренным для повседневного выхода.

Обратите также внимание, на интересную вариацию: черный кружевной чехол с контрастной светлой подкладкой. И эффектно, и не так драматично.

Красная кружевная юбка

Еще один беспроигрышный способ создать роковой образ с нотками испанской страстности. Если вы любите классику, то вам стоит предпочесть базовые, нейтральные топы простого кроя, а тем, кто любит экспериментировать, стоит наоборот искать себя в сочетании несочетаемого.

Розовая кружевная юбка

Пудрово-розовый идеально подходит для создания нежного и деликатного образа. Такая юбка подойдет как блондинкам, так и брюнеткам, отдавая каждому цветотипу свою девичью свежесть.

Выбирая такую юбку, отдавайте предпочтение светлым блузкам и жакетам, но непременно поддержите оттенок юбки в аксессуарах и даже макияже.

Голубая кружевная юбка

Небесно-голубой этим летом будет пользоваться большой популярностью, благодаря своей беззаботной свежести и безмятежности.

Как и все пастельные цвета, этот оттенок голубого будет смотреться эффектно на фоне белого, но если вы ищете новых сочетаний, непременно ознакомьтесь с нашей подборкой!

Лавандовая кружевная юбка

Лавандовый оттенок сиреневого на пике моды, хотя носить его и непросто. Выбирайте опять-таки белый, если боитесь прогадать, но для вашего вдохновения мы собрали прекрасные сочетания с лавандовым цветом:

Зеленая кружевная юбка

Нестандартный выбор, если судить по наличию кружевных юбок в этом цвете в магазинах! Зеленый, будь это ярко-изумрудный или тенисто-еловый, превращает кружево не то в залитый солнцем клеверный луг, не то в глубокий озерный омут… Прекрасный вариант для брюнеток, особенно если подобрать контрастный темный верх!