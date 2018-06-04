Неудачная обувь испортила стилизованный под гжель образ Волочковой

Не секрет, что любая публикация Анастасии Волочковой всегда вызывает бурную реакцию блогосферы. Не стал исключением и пост танцовщицы, которым она поделилась накануне. Звезда выложила снимок, на котором предстала в необычном наряде. Артистка облачилась в белое обтягивающее платье с синим принтом. Дополнили образ белые сабо на огромной платформе.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1793744748935280265_982406948"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Подписчики оценили наряд Волочковой, который напомнил им узоры гжель. Они сочли платье роскошным и засыпали танцовщицу комплиментами. Однако нарекания вызвала обувь артистки. По мнению пользователей, сабо на огромной платформе больше походили на копыта и совершенно не комбинировались с изящным платьем, пишет сайт Argumenti.ru.

Отыскались, правда и те, кто нашел оправдание неудачному выбору Анастасии. Одна из подписчиц выдвинула предположение, что у танцовщицы болят суставы и ей комфортно лишь в такой обуви.