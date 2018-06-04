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Неудачная обувь испортила стилизованный под гжель образ Волочковой
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Неудачная обувь испортила стилизованный под гжель образ Волочковой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Не секрет, что любая публикация Анастасии Волочковой всегда вызывает бурную реакцию блогосферы. Не стал исключением и пост танцовщицы, которым она поделилась накануне. Звезда выложила снимок, на котором предстала в необычном наряде. Артистка облачилась в белое обтягивающее платье с синим принтом. Дополнили образ белые сабо на огромной платформе.
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Подписчики оценили наряд Волочковой, который напомнил им узоры гжель. Они сочли платье роскошным и засыпали танцовщицу комплиментами. Однако нарекания вызвала обувь артистки. По мнению пользователей, сабо на огромной платформе больше походили на копыта и совершенно не комбинировались с изящным платьем, пишет сайт Argumenti.ru.
Отыскались, правда и те, кто нашел оправдание неудачному выбору Анастасии. Одна из подписчиц выдвинула предположение, что у танцовщицы болят суставы и ей комфортно лишь в такой обуви.
«Роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь», — процитировала она Коко Шанель. «Туфли делаются на заказ, для удобства стопы. Вы посмотрите на ортопедическую обувь. Эффектной не назовешь, но с проблемными ногами самое то. Думаю, ей приходится носить то, что как-то спасает ее стопы. Не представляю изящные лодочки с такими косточками на ногах», — пояснила подписчица свою мысль.
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