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В Башкирии по пути на турбазу пропали молодая мать и четырехлетний сын
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В Башкирии по пути на турбазу пропали молодая мать и четырехлетний сын 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Второй день не находят себе места родные 29-летней Венеры и ее четырехлетнего сына Ислама Каланхождаевых. 2 июня около часу дня мама с ребенком выехали из дома в Мелеузе и направились на серебристом Daewoo Мatiz на Нугуш. С тех пор их никто не видел.
— От них нет никаких известий, — волнуются близкие семьи.
Родственники написали заявление в полицию.
На Венере были синее платье и черные джинсы, чёрные туфли.
Ислам был одет в синюю шапку, чёрную куртку, синие джинсы, кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины и мальчика, просят позвонить брату Рустаму по телефону: 89191579894 или матери Венеры Алсу по номеру: 89177456347.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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