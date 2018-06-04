В Башкирии по пути на турбазу пропали молодая мать и четырехлетний сын

Второй день не находят себе места родные 29-летней Венеры и ее четырехлетнего сына Ислама Каланхождаевых. 2 июня около часу дня мама с ребенком выехали из дома в Мелеузе и направились на серебристом Daewoo Мatiz на Нугуш. С тех пор их никто не видел.

— От них нет никаких известий, — волнуются близкие семьи.

Родственники написали заявление в полицию.

На Венере были синее платье и черные джинсы, чёрные туфли.

Ислам был одет в синюю шапку, чёрную куртку, синие джинсы, кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины и мальчика, просят позвонить брату Рустаму по телефону: 89191579894 или матери Венеры Алсу по номеру: 89177456347.