Женщина устала прятать тело и решила шить купальники

Плюс-сайз модель американского издания Sports Illustrated Хантер Макгреди представила собственную линию пляжной одежды, сообщает The Sun.

25-летняя девушка решила, что бренды дискриминируют полных женщин, предлагая им скрывающие тело купальные костюмы, и начала выпускать для них более открытые купальники и бикини в коллаборации с маркой Playful Promises.

«Производители на рынке товаров плюс-сайз считают, что для нас главное — прикрыться. Каждая женщина должна иметь возможность почувствовать себя сексуальной и уверенной в себе», — сказала она и добавила, что раньше никогда не могла найти подходящий ее фигуре купальник.

В линейку Хантер Макгреди вошло 10 слитных костюмов и пять раздельных стоимостью от 33 до 66 долларов. Размерный ряд начинается с 46 и заканчивается 52.

В июне бодипозитивный бренд пляжной одежды Moana Bikini выпустил новую рекламную кампанию, в которой снялись женщины с разными типами фигур. Акция, вдохновленная песнями певицы Бейонсе, прошла под лозунгом «Кто правит миром? Девушки!» (Who runs the world? Girls!). В числе моделей, принимавших участие в фотосессии, был дуэт Any body girls: стройная девушка Джорджия и ее плюс-сайз подруга Кейт.