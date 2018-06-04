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Белла Хадид, Кайя Гербер и Бехати Принслу приняли участие в показе Alexander Wang в Нью-Йорке
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Белла Хадид, Кайя Гербер и Бехати Принслу приняли участие в показе Alexander Wang в Нью-Йорке 

Карельские вести 55 минут назад
Фото: Карельские вести
Белла Хадид Вчера вечером в Нью-Йорке прошел показ Alexander Wang — того самого дизайнера, который одним из первых поздравил дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста Норт с днем рождения и отправил ей в качестве подарка две сумочки. Участие в шоу приняли именитые модели: Белла Хадид, Кайя Гербер и Бехати Принслу. Последняя так и вовсе вышла на подиум через два с половиной месяца после рождения второго ребенка. Чем на этот раз Александр Ванг удивил пубику, рассказываем в нашем модном обзоре. На создание новой коллекции, которая получила незамысловатое название Collection 1, американского дизайнера (а презентовать он ее решил не в рамках недель моды, решив, видимо, от участия в них отказаться) вдохновили… его родители, иммигрировавшие в США в 1972 году. Очевидно, что поступок, на который решиться могут люди только очень рисковые, нашел отражение в его работе. В новой коллекции модельера — присущая молодежи смелость в самовыражении: яркие банданы, прозрачные топы, экстремально короткие кожаные шорты и юбки, куртки-бомберы и косухи. Цвета при этом не кричащие, а вполне себе классические: черный, белый и красный.
В конце показа, который прошел на одной из крыш зданий на Манхэттене, прозвучала довольно символичная композиция Дональда Гловера This Is America («Это Америка») и словно подвела итог всему, что дизайнер хотел сказать в своей новой коллекции. Все это — о раскрепощении. Мы относимся к своей работе очень серьезно, но не к самим себе, — заключил Ванг.
Александр Ванг Гости показа
Рози Хантингтон-Уайтли
Анна Винтур
Джордан Данн
Pusha T  Наташа Лайонн
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