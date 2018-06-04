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Кайя Гербер и Белла Хадид вышли на подиум Alexander Wang в микро-шортах, прозрачных бра и повязках на голову
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Кайя Гербер и Белла Хадид вышли на подиум Alexander Wang в микро-шортах, прозрачных бра и повязках на голову 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Нью-Йорк, город контрастов, поражает туристов своим многообразием: здесь соседствуют роскошь Манхеттена и нищета «цветных» кварталов. Здесь завораживает и потрясает переплетение различных стилей, культур, архитектуры, точно также как поразил своим космополитизмом, сродним городу, очередной показ Alexander Wang, который прошёл на крыше South Street Seaport. Коллекция и Нью-Йорк стали одним целым.
На этот раз дизайнер поистине удивил зрителей: он не просто создал уникальную коллекцию, но рассказал свою личную историю, вложил частичку души. Эмиграция, смена парадигмы сознания, противоречия восток-запад — всё это здесь!
Вэнг поставил перед собой сложную задачу — создать диалог культур. И у него это однозначно получилось. Звёзды и полосы, как аллюзия на американский флаг, органично соединяются с «хирургическими» масками, олицетворяющими сдержанный Восток, а в финале, как заключение, — играет песня Дональда Гловера «This is America». И всё это потому, что история для Wang нечто очень важное. Показательным стало и то, что показ в South Street Seaport впервые посетил отец дизайнера.
Коллекция удивляет смелостью: мегасексуальные платья и байкерские шорты, грубые кожаные куртки и классические рубашки, прозрачные топы и спокойные оттенки— и всё это приправлено банданами на «грязные» волосы в стиле Акселя Роуза и спортивными очками. Название для коллекции оказалось простым, но символичным — Collection 1 — как что-то первое в своем роде и однозначно дебютное для Alexander Wang.
Топ-модели Белла Хадид, Кайя Гербер и Бехати Принслу приняли участие в шоу. Последняя, кстати, только два с половиной месяца получила статус мамы двоих детей, а уже может позволить себе дефилировать по подиуму.
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:Vogue.com
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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